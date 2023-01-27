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В’ятрович: публікації про Бандеру в західних ЗМІ повторюють ключові тези російської пропаганди

Людмила Яцюк
glavcom.ua
В’ятрович: публікації про Бандеру в західних ЗМІ повторюють ключові тези російської пропаганди
В’ятрович: Я намагався розповісти журналісту Le Monde про Бандеру як особистість в історії
фото з відкритих джерел

Нардеп та історик прокоментував кампанію із дескредитації Бандери та України в європейській пресі

Матеріали про українських націоналістів та Степана Бандеру, які побачили світ в окремих європейських виданнях, не дають підстав вважати, що це цілеспрямована кампанія з дискредитації. Проте їхня поява під час обговорення на найвищому політичному рівні питання надання військової допомоги Україні дає підстави для роздумів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив історик, народний депутат Володимир В’ятрович.

Історик зауважив, що статті про українських націоналістів вийшли не тільки у французькій газеті Le Monde, а й у норвезькій, польській та іспанській пресі.

«Я, як історик, для того, щоби давати якусь оцінку, мав би спиратися на якісь конкретні джерела, які би доводили, що це цілеспрямована кампанія. Поки таких джерел замало. Тому можу говорити лише про припущення», – сказав В’ятрович.

У той же час він наголосив, що здивований часом появи публікації у Le Monde.

«Мене дивує, що вищезгадані публікації, до прикладу, в Le Monde, з’явились тільки на початку січня, попри те, що журналіст, який готував цю публікацію, зі мною зустрічався ще влітку. Пригадую, у нас була двогодинна розмова, в якій я намагався розповісти і про Бандеру як особистість в історії, і про його образ. На жаль, як ви бачите, вийшло тільки десь близько двох рядків з цієї великої довгої нашої розмови. Але знову ж таки, чому виходу цієї публікації потрібно було чекати пів року, на початку січня, коли у Франції обговорюється на найвищому політичному рівні питання надання військової допомоги Україні», – підкреслив нардеп.  

На його думку, синхронізація цих публікацій з публікаціями у Норвегії чи Іспанії таки дає підстави підозрювати, що це не випадково.

«Особливо зважаючи на зміст цих публікацій, які фактично повторюють ключові тези російської пропаганди про «Бандеру-колабораціоніста» та «фашиста», якого шанують в Україні, а отже, сьогоднішні українці очевидно теж мають якісь симпатії до фашизму та нацизму, а отже, не заслуговують на якусь підтримку з боку демократичної Європи», – підсумував В’ятрович.

Нагадаємо, історик Ярослав Грицак розкритикував Захід за підвищену увагу до Бандери. Коментуючи два вкрай неоднозначні тексти, присвячені українським націоналістам і Степану Бандері, які опублікувала французька газета Le Monde 7 та 8 січня, Грицак заявив, що в Україні радикально змінилося не лише ставлення до Бандери, але й до гетьмана Мазепи.

Крім того, історик Грицак пояснив, як втрапив у скандал із французькою газетою. В інтерв’ю «Главкому» він визнає свою помилку у спілкуванні з Le Mond та переконує – його слова перекрутили.

Читайте також інтерв’ю: Володимир В’ятрович: Бандера не є, не був і не буде антипольським символом
Теги: війна росія пропаганда історія

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