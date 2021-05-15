Терористи «Хамас» використовують ту ж тактику, що й бойовики «ДНР»

Бойовики «ДНР» робили все, щоб спровокувати вогонь по мирних жителях, а потім волати про «злочини кривавої хунти»

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В Израиле сейчас снова война. И, как обычно, террористы Хамас наносят ракетные удары прямо из жилых кварталов Газы, прикрываясь мирными жителями.

В связи с этим важно вспомнить, что в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР.

Террористы Хамаса бьют ракетами из жилых кварталов Газы по Израилю. А в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР.



На этих кадрах боевики батальона "Оплот" ведут огонь из жилых кварталах Шахтерска. Гаубицы установлены на площади перед кинотеатром Кирова pic.twitter.com/65B6ybxa78 — Денис Казанський (@den_kazansky) May 15, 2021

На этих кадрах (лето 2014 года) боевики батальона «Оплот» Александра Захарченко ведут огонь из жилых кварталов Шахтерска. Гаубицы установлены на площади перед кинотеатром Кирова.

Как видим, делалось все, чтобы вызвать ответный огонь по мирным жителям и затем вопить про «преступления кровавой хунты».

Но «каратели» ответки так и не дали. Боевики в тот день спокойно отстрелялись и уехали.

Джерело: блог Дениса Казанського

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