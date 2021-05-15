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    Думки вголос

    Терористи «Хамас» використовують ту ж тактику, що й бойовики «ДНР»

    Терористи «Хамас» використовують ту ж тактику, що й бойовики «ДНР»

    Бойовики «ДНР» робили все, щоб спровокувати вогонь по мирних жителях, а потім волати про «злочини кривавої хунти»

    Мовою оригіналу

    В Израиле сейчас снова война. И, как обычно, террористы Хамас наносят ракетные удары прямо из жилых кварталов Газы, прикрываясь мирными жителями.

    В связи с этим важно вспомнить, что в Украине в 2014 году такую же тактику использовали террористы ДНР.

    На этих кадрах (лето 2014 года) боевики батальона «Оплот» Александра Захарченко ведут огонь из жилых кварталов Шахтерска. Гаубицы установлены на площади перед кинотеатром Кирова.

    Как видим, делалось все, чтобы вызвать ответный огонь по мирным жителям и затем вопить про «преступления кровавой хунты».

    Но «каратели» ответки так и не дали. Боевики в тот день спокойно отстрелялись и уехали.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: бойовики на Донбасі Донбас ДНР війна ХАМАС
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