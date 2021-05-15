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    Арабо-ізраїльське загострення

    Близько 80 громадян України хочуть евакуюватися з сектора Гази – ЗМІ

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    Розвиток подій залишається непередбачуваним, не виключається проведення Ізраїлем наземної військової операції в секторі Гази - Близько 80 громадян України хочуть евакуюватися з сектора Гази – ЗМІ
    Розвиток подій залишається непередбачуваним, не виключається проведення Ізраїлем наземної військової операції в секторі Гази
    Фото: ukrinform.ua

    У секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України, переважно жінки, заміжні за палестинцями

    У зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту близько 80 громадян України висловили бажання бути евакуйованими з сектора Гази. Українцям запропоновано сформувати список і направити в диппредставництва для подальшої обробки, повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в Міністерстві закордонних справ України.

    За словами джерела, розвиток подій залишається непередбачуваним, не виключається проведення Ізраїлем наземної військової операції в секторі Гази, що призведе до великих руйнувань і жертв, зокрема серед мирного населення, що може поставити питання про евакуацію звідти українських громадян.

    «Попередньо відомо, що близько 80 громадян України висловили бажання щодо евакуації з анклаву, їм запропоновано сформувати список і направити в диппредставництва для подальшої обробки», – повідомив співрозмовник агентства.

    За наявною інформацією, евакуація громадян інших країн з сектора Гази поки що не проводилася.

    У секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає.

    Раніше Евакуація українських громадян здійснювалася через Єгипет.

    Як раніше повідомлялося, щонайменше 34 дитини в секторі Гази на території Палестинської автономії і двоє дітей в Ізраїлі загинуло за чотири дні після загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими рухами, повідомила представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань Близького Сходу та Північної Африки Джульєт Тума.

    Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

    Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

    Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.

    Сьогодні зранку руху «Хамас» повідомив про готовність вести перемовини щодо перемирʼя.

    Теги: ЗМІ Ізраїль Єгипет ООН обстріл українці Сектор Гази ХАМАС населення евакуація
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