Близько 80 громадян України хочуть евакуюватися з сектора Гази – ЗМІ

У секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України, переважно жінки, заміжні за палестинцями

У зв'язку із загостренням ізраїльсько-палестинського конфлікту близько 80 громадян України висловили бажання бути евакуйованими з сектора Гази. Українцям запропоновано сформувати список і направити в диппредставництва для подальшої обробки, повідомило агентству «Інтерфакс-Україна» джерело в Міністерстві закордонних справ України.

За словами джерела, розвиток подій залишається непередбачуваним, не виключається проведення Ізраїлем наземної військової операції в секторі Гази, що призведе до великих руйнувань і жертв, зокрема серед мирного населення, що може поставити питання про евакуацію звідти українських громадян.

«Попередньо відомо, що близько 80 громадян України висловили бажання щодо евакуації з анклаву, їм запропоновано сформувати список і направити в диппредставництва для подальшої обробки», – повідомив співрозмовник агентства.

За наявною інформацією, евакуація громадян інших країн з сектора Гази поки що не проводилася.

У секторі Гази проживає приблизно 1600 громадян України (переважно українські жінки, які перебувають у шлюбі з палестинцями, і члени їхніх сімей). Станом на 14 травня загиблих або поранених серед українських громадян внаслідок загострення конфлікту немає.

Раніше Евакуація українських громадян здійснювалася через Єгипет.

Як раніше повідомлялося, щонайменше 34 дитини в секторі Гази на території Палестинської автономії і двоє дітей в Ізраїлі загинуло за чотири дні після загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими рухами, повідомила представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань Близького Сходу та Північної Африки Джульєт Тума.

Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.

Сьогодні зранку руху «Хамас» повідомив про готовність вести перемовини щодо перемирʼя.