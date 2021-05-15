Понад 30 дітей загинули в зоні ізраїльсько-палестинського протистояння – ЮНІСЕФ

Більшість дітей загинула в секторі Гази, двоє на території Ізраїлю

Щонайменше 34 дитини в секторі Гази на території Палестинської автономії і двоє дітей в Ізраїлі загинуло за чотири дні після загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими рухами, повідомила представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань Близького Сходу та Північної Африки Джульєт Тума.

«Тільки за останні чотири дні було вбито 34 палестинських дитини, що є величезним числом. Також двоє дітей в Ізраїлі », - сказала вона у своєму інтервʼю. Раніше МОЗ Палестини повідомляв, що в секторі Газа після ударів Ізраїлю загинули 126 жителів, 950 осіб було поранено.

Конфлікт між Ізраїлем і контролюючими сектор Гази палестинськими рухами почався 10 травня, після зіткнень між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі та ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.

Сьогодні зранку руху «Хамас» повідомив про готовність вести перемовини щодо перемирʼя.