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    Понад 30 дітей загинули в зоні ізраїльсько-палестинського протистояння – ЮНІСЕФ

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    Черговий конфлікт на Близькому Сході триває вже пʼятий день - Понад 30 дітей загинули в зоні ізраїльсько-палестинського протистояння – ЮНІСЕФ

    Черговий конфлікт на Близькому Сході триває вже пʼятий день

    Фото: AFP

    Більшість дітей загинула в секторі Гази, двоє на території Ізраїлю

    Щонайменше 34 дитини в секторі Гази на території Палестинської автономії і двоє дітей в Ізраїлі загинуло за чотири дні після загострення конфлікту між Ізраїлем і палестинськими рухами, повідомила представник Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) з питань Близького Сходу та Північної Африки Джульєт Тума.

    «Тільки за останні чотири дні було вбито 34 палестинських дитини, що є величезним числом. Також двоє дітей в Ізраїлі », - сказала вона у своєму інтервʼю. Раніше МОЗ Палестини повідомляв, що в секторі Газа після ударів Ізраїлю загинули 126 жителів, 950 осіб було поранено.

    Конфлікт між Ізраїлем і контролюючими сектор Гази палестинськими рухами почався 10 травня, після зіткнень між палестинцями та ізраїльською поліцією в Східному Єрусалимі та ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.

    Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

    Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

    Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

    До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

    Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.

    Сьогодні зранку руху «Хамас» повідомив про готовність вести перемовини щодо перемирʼя.

    Теги: Ізраїль ООН обстріл Сектор Гази ХАМАС
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