Глава МЗС Ірану скасував візит до Відня через прапори Ізраїлю

МЗС Австрії висловили жаль з приводу рішення іранського міністра

Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф скасував запланований на суботу візит до Відня для зустрічі з міністром закордонних справ Александром Шалленбергом.

Про це повідомляє Der Standard.

У п’ятницю федеральна канцелярія і міністерство закордонних справ підняли ізраїльський прапор на тлі недавнього конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і угрупованням Хамас.

"Сьогодні ізраїльський прапор було піднято на даху Федеральної канцелярії на знак солідарності з Ізраїлем. Терористичні атаки на Ізраїль заслуговують найрішучішого засудження! Разом ми стоїмо на боці Ізраїлю", - написав Курц в Twitter.

Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021

У МЗС Австрії висловили жаль з приводу рішення іранського міністра скасувати візит, однак підкреслили, що переговори з питання повного відновлення ядерної угоди з Іраном, які відбуваються з квітня у Відні, від цього не постраждають.

У Німеччині на тлі нинішнього загострення палестино-ізраїльського протистояння прокотилась хвиля акцій антиізраїльського та антиєврейського характеру.

Палестинсько-ізраїльський конфлікт загострився після того, як стало відомо про намір влади Ізраїлю примусово виселити кілька арабських сімей зі Східного Єрусалима.

Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.

Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.

Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.

До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».

Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.

Як повідомлялося, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.