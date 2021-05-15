Глава МЗС Ірану скасував візит до Відня через прапори Ізраїлю
Федеральна канцелярія і міністерство закордонних справ підняли ізраїльський прапор
МЗС Австрії висловили жаль з приводу рішення іранського міністра
Міністр закордонних справ Ірану Мохаммед Джавад Заріф скасував запланований на суботу візит до Відня для зустрічі з міністром закордонних справ Александром Шалленбергом.
Про це повідомляє Der Standard.
У п’ятницю федеральна канцелярія і міністерство закордонних справ підняли ізраїльський прапор на тлі недавнього конфлікту на Близькому Сході між Ізраїлем і угрупованням Хамас.
"Сьогодні ізраїльський прапор було піднято на даху Федеральної канцелярії на знак солідарності з Ізраїлем. Терористичні атаки на Ізраїль заслуговують найрішучішого засудження! Разом ми стоїмо на боці Ізраїлю", - написав Курц в Twitter.
Heute wurde als Zeichen der Solidarität mit #Israel die israelische Flagge am Dach des Bundeskanzleramtes gehisst. Die terroristischen Angriffe auf Israel sind auf das Schärfste zu verurteilen! Gemeinsam stehen wir an der Seite Israels. pic.twitter.com/FR42K3iA4z— Sebastian Kurz (@sebastiankurz) May 14, 2021
У МЗС Австрії висловили жаль з приводу рішення іранського міністра скасувати візит, однак підкреслили, що переговори з питання повного відновлення ядерної угоди з Іраном, які відбуваються з квітня у Відні, від цього не постраждають.
Нагадаємо, минулої ночі повідомлялося, що Ізраїль почав атакувати Сектор Гази авіацією та наземними силами.
Тим часом збройні сили Ізраїлю стверджують, що нині в Секторі Гази немає підрозділів, які здійснюють наземну військову операцію.
Варто зазначити, що північ Ізраїлю обстріляли ракетами з Лівану. Також Ізраїль повідомив про ракетний обстріл з території Сирії.
До слова, Ізраїль показав знищення розвідувального центру «Хамас».
Як відомо, у середу ввечері «Хамас» випустив у бік Тель-Авіва 130 ракет, є поранені. Загалом із Сектора Гази випустили по Ізраїлю вже понад 1000 ракет.
Як повідомлялося, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною на Близькому Сході знову перейшов в гарячу фазу. Сотні взаємних ударів між Єрусалимом і Сектором Газа ознаменували найважче загострення в регіоні з 2014 року.