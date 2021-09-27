У Росії бойовик з Донбасу викрав дітей своєї співмешканки та ледь не вбив їхнього батька

Росія буде ще довго розгрібати наслідки своєї ж політики

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Что-то в последнее время прямо кучно пошло.

В Подмосковье очередной «ветеран ополчения Донбасса» устроил беспредел – похитил детей своей сожительницы, избил и едва не задавил автомобилем их родного отца.

Увага! Присутня ненормативна лексика

Уже много раз говорил, что Россия сама будет долго расхлебывать последствия своей же тупорылой политики.

Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей – будь готов к тому, что однажды этот бумеранг вернётся.

Джерело: блог Дениса Казанського

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