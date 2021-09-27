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    Думки вголос

    У Росії бойовик з Донбасу викрав дітей своєї співмешканки та ледь не вбив їхнього батька

    Ілюстративна світлина - У Росії бойовик з Донбасу викрав дітей своєї співмешканки та ледь не вбив їхнього батька
    Ілюстративна світлина

    Росія буде ще довго розгрібати наслідки своєї ж політики

    Мовою оригіналу

    Что-то в последнее время прямо кучно пошло.

    В Подмосковье очередной «ветеран ополчения Донбасса» устроил беспредел – похитил детей своей сожительницы, избил и едва не задавил автомобилем их родного отца.

    Увага! Присутня ненормативна лексика

    Уже много раз говорил, что Россия сама будет долго расхлебывать последствия своей же тупорылой политики.

    Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей – будь готов к тому, что однажды этот бумеранг вернётся.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі діти
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    У Росії бойовик з Донбасу викрав дітей своєї співмешканки та ледь не вбив їхнього батька