У Росії бойовик з Донбасу викрав дітей своєї співмешканки та ледь не вбив їхнього батька
Росія буде ще довго розгрібати наслідки своєї ж політики
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Что-то в последнее время прямо кучно пошло.
В Подмосковье очередной «ветеран ополчения Донбасса» устроил беспредел – похитил детей своей сожительницы, избил и едва не задавил автомобилем их родного отца.
Уже много раз говорил, что Россия сама будет долго расхлебывать последствия своей же тупорылой политики.
Когда вооружаешь отребье и внушаешь ему мысль, что можно безнаказанно убивать людей – будь готов к тому, что однажды этот бумеранг вернётся.
Джерело: блог Дениса Казанського