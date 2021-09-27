Туреччина планує закупити російське озброєння. США проти

Туреччина планує закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони «С-400»

Туреччина планує закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони «С-400». При цьому США погрожують Туреччині за це санкціями. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише Reuters.

Він заявив, що в майбутньому ніхто не зможе вказувати, які системи захисту і в кого має купувати Туреччина.

«У майбутньому ніхто не зможе втручатися в питання про те, які системи захисту ми набуваємо, в якій країні та на якому рівні. Ніхто не може цьому перешкодити. Ми єдині, хто приймає такі рішення», – заявив Ердоган.

Як відомо, у липні 2019 року почалися поставки російських «С-400» для потреб турецької армії. Анкара пояснила, що контракт з Москвою «продиктований реаліями», оскільки повітряний простір Туреччини є незахищеним.

До слова, турецькі військові підрозділи в сирійській сільській місцевості Аль-Хасака стріляли в російський гелікоптер.

Зазначимо, Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованої частини Донбасу понад 900 млрд рублів.

Нагадаємо, Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії. Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії. Для окупованих територій така ситуація стане «глухим кутом», розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.