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    Туреччина планує закупити російське озброєння. США проти

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    США погрожують Туреччині&nbsp;санкціями за покупку в Росії озброєння - Туреччина планує закупити російське озброєння. США проти

    США погрожують Туреччині санкціями за покупку в Росії озброєння

    Фото з відкритих джерел

    Туреччина планує закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони «С-400»

    Туреччина планує закупити у Росії другу партію систем протиракетної оборони «С-400». При цьому США погрожують Туреччині за це санкціями. Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган, пише Reuters.

    Він заявив, що в майбутньому ніхто не зможе вказувати, які системи захисту і в кого має купувати Туреччина.

    «У майбутньому ніхто не зможе втручатися в питання про те, які системи захисту ми набуваємо, в якій країні та на якому рівні. Ніхто не може цьому перешкодити. Ми єдині, хто приймає такі рішення», – заявив Ердоган.

    Як відомо, у липні 2019 року почалися поставки російських «С-400» для потреб турецької армії. Анкара пояснила, що контракт з Москвою «продиктований реаліями», оскільки повітряний простір Туреччини є незахищеним.

    До слова, турецькі військові підрозділи в сирійській сільській місцевості Аль-Хасака стріляли в російський гелікоптер.

    Зазначимо, Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованої частини Донбасу понад 900 млрд рублів.

    Нагадаємо, Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії. Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії. Для окупованих територій така ситуація стане «глухим кутом», розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

    Теги: Туреччина Росія військові Анкара президент
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    Туреччина планує закупити російське озброєння. США проти