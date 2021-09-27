Росія почала масштабні військові навчання в окупованому Криму

У навчаннях візьмуть участь майже 2 тисячі військових РФ та понад 100 одиниць техніки

Окупанти проводитимуть тренування протягом трьох днів на полігоні Опук у східній частині Криму

Росія розпочала масштабні навчання десантників на території окупованого Криму, в яких візьмуть участь майже 2 тисячі військових РФ та понад 100 одиниць бойової та спеціальної техніки. Про це у понеділок повідомляє «Тасс».

Відомо, що окупанти проводитимуть тренування протягом трьох днів на полігоні Опук у східній частині Криму.

«Підрозділи відпрацюють ведення оборони, в ході якої вогнем зі штатного озброєння бойової техніки спільно з зенітно-ракетними, протитанковими, вогнеметними, артилерійськими і снайперськими підрозділами виконають вправи бойових стрільб», – йдеться в повідомленні.

Вказано, що навчання розпочнуться з так званого марш-кидка підрозділів до місця виконання завдань, для цього використовують бойові машини десанту БМД-4М і бронетранспортери БТР-МДМ «Ракушка».

Так, окупаційні війська проводитимуть навчання вдень та вночі, а в кінцевому етапі РФ планує «відпрацювати заплановані наступальні дії, що завдають шкоди умовному противнику» вогнем з танків Т-72Б3, 120-мм самохідно-артилерійських знарядь 2С9 «Нона-С» і 122-мм гаубиць Д-30.

Крім того, РФ планує залучити різні види зброї. Зокрема, автомати АК-12, кулемети «Печеніг», гранатомети РПГ-7Д, 12,7-мм крупнокаліберний кулемет «Корд», реактивний піхотний вогнемет РПО-А «Джміль» автоматичний 30-мм гранатомет АГС-30 та снайперське озброєння.

Нагадаємо, попри завершення російських навчань «Захід-2021», українське командування не фіксує масового повернення батальйонно-тактичних груп російської армії на місця постійної дислокації.

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