У світі тепер у всіх відсутні моральні зобов'язання перед Росією

Z-блогери всього місяць тому вболівали за Ердогана на виборах

Пам'ятаєте, як Росія два тижні завіряла весь світ, що не збирається нападати на Україну?

Ті ж Z-блогери, які всього місяць тому вболівали за Ердогана на виборах, запевняючи свою аудиторію, що він для Росії кращий за турецьку опозицію, тепер підстрибують на своїх диванах, доводячи, що підліше Ердогана немає на всій землі.

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Вже щелепа болить сміятися, дивлячись на все це.

«Обдурили! Обдурили!»

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А пам'ятаєте, як Росія два тижні завіряла весь світ, що не збирається нападати на Україну? Що всі розмови з цього приводу – брехня та наклеп. А потім просто в одну мить розтоптала Мінські угоди і вночі атакувала Україну танками та ракетами.

Ви самі показали, що так можна. Ось і не ображайтеся. Немає більше жодних моральних зобов'язань перед Росією.