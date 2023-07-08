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Зустріч Путіна та Ердогана: Кремль почав виляти

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Зустріч Путіна та Ердогана: Кремль почав виляти
Ердоган чекає на візит Путіна у серпні
фото з відкритих джерел

«Контакти Володимира Путіна та Таїпа Ердогана можливі, але точних дат поки що не визначено»

Після заяви президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана про візит російського диктатора Володимира Путіна до Туреччини у серпні цього року Кремль почав хитрувати, зазначивши, що дата зустрічі поки не визначена. Про це сказав російському пропагандистському агентству ТАСС прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков.

За його словами, «контакти Володимира Путіна та Таїпа Ердогана можливі, але точних дат поки що не визначено».

Нагадаємо, 7 липня президент України Володимир Зеленський провів у Стамбулі перемовини із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Майже 2,5-годинна зустріч лідерів двох сусідніх держав відбувалась за закритими дверима.

На пресконференції після переговорів із Зеленським Ердоган заявив, що незабаром матиме зустріч із Путінім, і зможе обговорити подальший обмін полоненими. «Наступного місяця пан Путін також відвідає Туреччину. У нас буде можливість знову обговорити це віч-на-віч», – запевнив лідер Туреччини.

Журналісти повідомили, про що Ердоган, ймовірно, може поговорити із главою Кремля.

Події навколо зустрічі лідерів України та Туреччини неабияк налякали владу країни-агресора. «Рупор Путіна» Дмитро Пєсков поспішив запевнити, що Кремль дуже уважно стежить за переговорами Ердогана і Зеленського, зазначивши, що цікаво дізнатися, про що буде мова.

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Теги: Туреччина Реджеп Таїп Ердоган росія війна путін

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