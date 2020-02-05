«Схаменіться, слуги!»: Сивохо заявляє про саботаж політики Зеленського



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Сергій Сивохо заявив, що «люди Донбасу – це люди праці»

Радник секретаря РНБО побачив у проваленому законопроєкті про пенсії жителям ОРДЛО цинізм та саботаж політики президента

Радник секретаря Ради національної безпеки та оборони України Сергій Сивохо розкритикував Верховну Раду, яка провалила законопроєкт про пенсії жителям окупованого Донбасу.

Про це він написав у Facebook.

«Верх цинізму! Саботаж політики президента! Наш президент – людина, яка з першого дня бореться за наших людей на непідконтрольною території. Вибудовує з ними діалог. Робить перші кроки назустріч. Політика президента Зеленського – це політика примирення. Як можна домогтися миру, якщо сьогодні 314 депутатів вирішили просто наплювати на пенсіонерів Донбасу? Людей, у яких десятки років стажу. Людей, які все своє трудове життя платили податки в казну держави Україна», – обурився Сивохо.

Він додав, що «люди Донбасу – це люди праці».

«Багато з них ризикували власним життям, щодня спускаючись під землю, працювали на гарячих і шкідливих виробництвах. Гірники, металурги, медики, вчителі… Вони мають право отримувати пенсію! Схаменіться, Слуги!», – резюмував радник секретаря РНБО.

Як відомо, Верховна Рада провалила у першому читанні голосування за законопроєкт №2083-д «Про внесення змін до деяких законів України щодо реалізації права на пенсію», який покликаний врегулювати питання виплати пенсій особам, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

За документ віддали свої голоси 184 народних депутати.