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    Думки вголос

    В Україні будь-яке рішення влади щодо економіки несе користь комусь з олігархів

    • Денис Казанський

      Журналіст

    • Розсилка
    Рінат Ахметов може бути задоволеним - В Україні будь-яке рішення влади щодо економіки несе користь комусь з олігархів
    Рінат Ахметов може бути задоволеним

    З точки зору національної безпеки монополісти - це велика загроза, з якою необхідно щось вирішувати

    Мовою оригіналу

    Поскольку вся экономика в Украине принадлежит олигархам, любое решение, которое принимается властями, так или иначе играет в пользу кого-то из них.

    Когда Украина разрешила импорт электроэнергии из России, это решение было на руку Коломойскому. Теперь же Кабмин принял решение с 1 апреля 2020 года ввести специальную пошлину в размере 65% на уголь и электроэнергию из РФ. И это решение выгодно Ринату Ахметову.

    Я как считал, так и считаю, что ничего покупать у России нельзя. Особенно сейчас, когда во всем мире переизбыток дешевого сырья, и можно без проблем купить его у других государств. Поэтому решение Кабмина воспринимаю скорее позитивно. Чем больше пошлин и ограничений для российских товаров - тем лучше.

    То, что выигрывают от этого наши ахметовы - это уже другой вопрос. Вопрос борьбы с монополиями. Не нужно было отдавать монополисту весь отечественный энергетический сектор. С точки зрения национальной безопасности - это большая угроза, с которой необходимо что-то решать.

    Джерело: блог Дениса Казанського

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Кабмін економіка Рінат Ахметов олігархи уряд
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