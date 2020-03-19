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    Думки вголос

    Як Польща рятує національну економіку від наслідків пандемії

    • Олександр Деркач

      Банкір, бізнесмен

    • Розсилка
    Як Польща рятує національну економіку від наслідків пандемії

    Про світовий досвід протистояння пандемії Covid-19

    Мовою оригіналу

    Польша анонсировала создание специального антикризисного фонда в размере 52 млрд. долл. для поддержки экономики, предпринимателей и населения страны в связи с пандемией.

    Ранее было объявлено, что только непосредственно на борьбу с коронавирусом уже выделен 1 млрд. долл.

    Я эти цифры привел не для проведения каких-то аналогий с нашей ситуацией.

    Аналогий здесь быть не может. У нас этих денег нет.

    Просто чтоб мы лучше понимали масштаб проблемы и ее последствия. Когда скубёмся в фейсбуке по поводу каких-то двадцатьвосьмых вопросов.

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    Джерело: блог Олександра Деркача

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    Польща економіка бізнес Україна карантин здоровье вірус коронавірус
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