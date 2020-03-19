Як Польща рятує національну економіку від наслідків пандемії
Про світовий досвід протистояння пандемії Covid-19
Мовою оригіналу
Польша анонсировала создание специального антикризисного фонда в размере 52 млрд. долл. для поддержки экономики, предпринимателей и населения страны в связи с пандемией.
Ранее было объявлено, что только непосредственно на борьбу с коронавирусом уже выделен 1 млрд. долл.
Я эти цифры привел не для проведения каких-то аналогий с нашей ситуацией.
Аналогий здесь быть не может. У нас этих денег нет.
Просто чтоб мы лучше понимали масштаб проблемы и ее последствия. Когда скубёмся в фейсбуке по поводу каких-то двадцатьвосьмых вопросов.
Читайте також:
- Президент Української асоціації турагенцій Антон Рудіч: Туроператори зараз мають право не повертати кошти
Джерело: блог Олександра Деркача
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»