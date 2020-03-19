«Звертаюсь до вас в надзвичайних обставинах». Гройсман написав «доброго» листа Шмигалю



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Володимир Гройсман звернувся до Дениса Шмигаля у соцмережах

Українське суспільство повинно знати, які реальні розміри епідемії та які плани має уряд, - зазначив колишній глава уряду

Колишній глава уряду Володимир Гройсман написав відкритого листа нинішньому прем’єру Денису Шмигалю. У листі Гройсман пише, що в цю важку хвилину українцям перш за все необхідно згуртуватись. Але перш за все владі необхідно подбати про найуразливіші верстви населення, які залишилися з проблемою сам на сам. Безперечно, що суспільству треба виконувати рекомендації влади, але передусім влада повинна служити суспільству, наголошує експрем’єр.

«Сьогодні основним і найбільш очевидним завданням держави є обмеження епідемії, спричиненої вірусом Covid-19. Рекомендації Всесвітньої організації охорони здоров’я з цього приводу однозначні: потрібно збільшити наявність тестів. Ізоляція хворих та суворий карантин необхідні, але цього недостатньо. Закликаю вас, пане прем’єр-міністре, збільшити доступ до тестів. Коронавірус не вибирає. Тому доступ до тестів повинно мати все суспільство, а не лише влада та найзаможніші. У цьому контексті слід передусім пам’ятати про людей похилого віку і тих, хто страждає захворюваннями. Вони найбільш уразливі і уряд не може про них забути. Про найслабших ніхто інший не подбає. Тести - як видається, у світі доступні. Ваш колега у Чеській Республіці Андрей Бабіш кілька днів тому відправив до Китаю військові літаки за 100 тисячами тестів. Що заважає вам прийняти подібне рішення?», - звертається Гройсман до Шмигаля.

Далі Гройсман наголошує, що уряд повинен запобігти необґрунтованій паніці. «Для попередження паніки потрібна чесна, систематична та щоденна інформаційна політика. Українське суспільство повинно знати, які реальні розміри епідемії та які плани має уряд», - зазначив колишній глава уряду.

Також Гройсман наголошує, що український уряд має негайно звернутися до Європейського Союзу з проханням включити Україну до планів Спільноти щодо боротьби з коронавірусом.

«Ми - система сполучених ємностей і немає жодних причин, через які дії України та держав-членів ЄС, навіть ті, що стосуються придбання необхідного медичного обладнання та матеріалів, не можна було б узгодити. Міжнародна спільнота проходить сьогодні великий тест на солідарність, і я не можу собі уявити, щоб Україна почула «ні» у цьому питанні. Переваги тут будуть очевидні. Починаючи з більшої ефективності захисних заходів, через обмін досвідом і закінчивши переговорами про зниження цін», - йдеться в повідомленні.

Експрем’єр закликає подумати нинішню владу, як фінансово підтримати людей, які зараз вимушено опинились в неоплачуваних відпустках. «Це працівники сфер, що перестали функціонувати на час карантину. Для цього використати фінансові резерви держави», - зазначив Гройсман.

Насамкінець колишній урядовець нагадав, що Україна повинна пам’ятати про своїх громадян, які живуть та працюють за кордоном. «Не піддаваймось ілюзіям: якщо польський чи чеський роботодавець потрапить у біду і вирішить зменшити кількість штатних робочих місць, то першою жертвою стане українець. Очевидно, що багато наших громадян вирішать в цій ситуації повернутись додому. Уряд повинен їх прийняти. Тому я закликаю вас підготувати програму, яка дозволить цим людям повернутися на український ринок праці», - резюмував Гройсман.

Також колишній прем’єр зауважив, що «час на політичні суперечки та полеміки ще настане». «Будь ласка, прийміть мого листа з добротою - це вияв щирої турботи за долю України», - наголосив Гройсман.

Читайте також: Скелети в шафах уряду Шмигаля