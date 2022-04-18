Українці шукають зрадників не там, де треба

Не піддавайтеся на маніпуляції російських провокаторів

Полювання на відьом із заходу переміщується до Києва. Завдяки соцмережевим маніпуляторам багато людей думають, що без сюжету в новинах ворог не знав би, де саме розташований танкоремонтний завод, і що він зараз працює.

Людський гнів «навіщось» спрямовують в інший бік, і люди думають, що зрадники, які наводять російські ракети, – це журналісти 1+1 і влада в Києві.

Але ось питання на засипку. Якщо на танкоремонтний завод ворога навів сюжет ТСН, то який сюжет навів на завод Візар, де руйнування від російських ракет були днем раніше?

А щодо точних координат – ви дивилися, що показує Гугл мепс, якщо ввести «Київ танкоремонтний завод»?

Так само селфі в Старичах не пов'язане з наводкою ракет на навчальний центр. Про розташування якого відомо всьому світові.

Миколаївські казарми, рівненська телевежа, вузол зв'язку на Одещині, ще сотні локацій, куди прилетіли ракети – там не було арахамій і подоляків. Журналістів не було на сотнях уражених руснею об'єктів.

Так, зрадники й ворожі інформатори між нами є, їх шукають й іноді навіть викривають.

Але не піддавайтеся на маніпуляції і кач.

Джерело: блог Дмитра Лиховія

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