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    Думки вголос

    Українці шукають зрадників не там, де треба

    Журналісти доносять світу правду про цю війну - Українці шукають зрадників не там, де треба
    Журналісти доносять світу правду про цю війну
    фото: Андрій Цаплієнко

    Не піддавайтеся на маніпуляції російських провокаторів

    Полювання на відьом із заходу переміщується до Києва. Завдяки соцмережевим маніпуляторам багато людей думають, що без сюжету в новинах ворог не знав би, де саме розташований танкоремонтний завод, і що він зараз працює.

    Людський гнів «навіщось» спрямовують в інший бік, і люди думають, що зрадники, які наводять російські ракети, – це журналісти 1+1 і влада в Києві.

    Але ось питання на засипку. Якщо на танкоремонтний завод ворога навів сюжет ТСН, то який сюжет навів на завод Візар, де руйнування від російських ракет були днем раніше?

    А щодо точних координат – ви дивилися, що показує Гугл мепс, якщо ввести «Київ танкоремонтний завод»?

    Так само селфі в Старичах не пов'язане з наводкою ракет на навчальний центр. Про розташування якого відомо всьому світові.

    Миколаївські казарми, рівненська телевежа, вузол зв'язку на Одещині, ще сотні локацій, куди прилетіли ракети – там не було арахамій і подоляків. Журналістів не було на сотнях уражених руснею об'єктів.

    Так, зрадники й ворожі інформатори між нами є, їх шукають й іноді навіть викривають.

    Але не піддавайтеся на маніпуляції і кач.

    Джерело: блог Дмитра Лиховія

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    Теги: росія окупанти Київ війна селфі завод українці Україна журналіст влада окупація #stoprussia
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    Українці шукають зрадників не там, де треба