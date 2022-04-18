«Где мой сын?», «Ну, в море где-то». Що коїться у Криму після катастрофи «Москви»

Матрос Єгор Шкребець (праворуч) зник безвісти після вибуху на крейсері «Москва», батьки намагаються дізнатися про долю сина, але командири відповідають тільки, що той десь у морі

Батьки не можуть знайти матросів із ракетного крейсера «Москва», окупанти відмовляють їм у будь-якій інформації

Поранені військові, які перебували на борту флагмана Чорноморського флоту РФ, крейсера «Москва», перебувають в окупованому Криму і підтверджують рідним факт удару ракетами «Нептун». Про це пише Novaya Gazeta Europe.

Видання опублікувало анонімну розповідь матері одного із матросів строкової служби, який перебував на «Москві» в момент вибуху. «Син сказав, що крейсер був підбитий із суші, з українського боку. […] Намагалися самотужки загасити пожежу після того, як у крейсер потрапили трьома ракетами «Нептун», – розповіла мати, ім’я та місцезнаходження якої ЗМІ не розголошує.

За інформацією, отриманою нею від сина, на «Москві» загинуло близько 40 осіб, дуже багато поранених: «Поранені здебільшого з відірваними кінцівками, бо були такі вибухи — і те, що здетонувало, і те, що потрапили ракети».

Частина екіпажу крейсера вважається зниклими безвісти. Про це у російській соцмережі «Вконтакте» написали батьки цих матросів. Зокрема, жителька Санкт-Петербурга Ульяна Тарасова.

Батько іншого матроса строкової служби, Дмитро Шкребець, заявив у пості, що заяви міноборони РФ про відсутність строковиків на війні проти України та евакуація усього екіпажу «Москви» є нахабною і цинічною брехнею. «Мій син строковик, як мені повідомили безпосередні командири крейсера «Москва», серед загиблих і поранених не числиться і внесений до списку зниклих безвісти. Строковик, який не повинен був брати участь у бойових діях, вважається зниклим безвісти. […]Зник безвісти у відкритому морі?!» – обурився житель окупованого Криму.

За словами Дмитра Шкребця, командир крейсера та його заступник взагалі перестали відповідати на дзвінки батьків. А його пост уже видаляли із соцмережі.

Мати матроса Єгора Шкребця Ірини пізніше у коментарі виданню The Insider заявила, що у відповідь на питання «Де мій син» – почула від командира частини: «Ну, десь у морі».

За словами жінки, севастопольські ФСБшники також відмовилися надавати будь-яку інформацію про загиблих чи зниклих безвісти членів екіпажу «Москви».

«Ми приїхали до ФСБ у Севастополі, там навіть людина не вийшла — вони стояли за парканом, чоловік кричав: «Вийди та виклич поліцію. Давай я тобі морду наб’ю». Він навіть не вийшов, за ґратами показав руки хрест-навхрест, до побачення, та й годі. Ось така служба військово-морського флоту та ФСБ Севастополя», – бідкається мати кримського строковика, який брав участь у російсько-українській війні.

Нагадаємо, 14 квітня російський крейсер «Москва» після ураження ракетами «Нептун» перекинувся і почав тонути. Корабель підбили напередодні, 13 квітня.

Згодом інформацію про це підтвердив радник керівника Офісу президента Олексій Арестович.

Увечері 14 квітня міноборони Росії визнало, що ракетний крейсер «Москва» затонув. Також відомство заявило, що екіпаж знищеного Україною крейсера «Москва» був нібито повністю евакуйований.

До слова, затоплення флагманського корабля типу російського крейсера «Москва» світ не бачив уже 40 років.

Після успішної атаки на російський ракетний крейсер командувач Військово-морських сил України Олексій Неїжпапа був підвищений у званні до віцеадмірала.

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