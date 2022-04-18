Американський дипломат назвав країни, які хоче захопити Путін

Пірсон: Путін зацікавлений у створенні замороженого конфлікту в Україні

Президент РФ Володимир Путін не обмежиться війною проти України, а й спробує захопити інші країни, серед яких й члени НАТО. Про це заявив американський дипломат Роберт Пірсон у статті на The Hill.

На думку Пірсона, російський диктатор намагається повернутися до кордонів Російської імперії. Для цього йому необхідно домогтися контролю над низкою країн Європи.

Пірсон зауважив, що до списку потенційних жертв Путіна входять не лише Естонія, Латвія та Литва, а й Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Молдова.

«Ми знаємо, що, якщо Путін виживе, він зробить все можливе, щоб посилити військову присутність Росії якомога далі на Заході. Він підштовхне Мінськ до більшого підпорядкування Москві і зробить присутність російських військ напівпостійною, як у Сирії та Казахстані. Він посилить діяльність у Калінінграді та вздовж російських балтійських кордонів як зброї залякування балтійського НАТО, Польщі та Німеччини», – заявив дипломат.

Пірсон зазначив, що Путін зацікавлений у створенні замороженого конфлікту в Україні.

Дипломат вважає, що головне завдання НАТО – визначитися із новою системою безпеки Європи після закінчення війни РФ проти України. Водночас він наголосив, що санкції проти Росії не стануть перемогою для США чи Альянсу, якщо не мотивують Путіна вивести свої війська з України. У такому разі Європа та США повинні зрозуміти, що недостатньо «грати в обороні».

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг запевнив, що Москва не відмовиться від свого широкомасштабного наступу на Україну. Однак найближчими тижнями РФ спробує зосередити сили на повному захопленні Донбасу.

Нагадаємо, згідно з даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники планують завершити війну в нашій країні до 9 травня. Але, як зазначають у РНБО, це будуть лише проміжні підсумки затяжної війни, оскільки Путін має на меті святкувати свою перемогу 9 травня незалежно від того, якою буде реальна ситуація в Україні. До слова, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вважає, що найближчим часом РФ намагатиметься захопити третину територій України.