Росія – та ж Білорусь, тільки поки з макіяжем

Судова влада в Росії давно й успішно анонімна

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Картинку уже все видели? Ну так посмотрите еще раз. Новые кгбшники Лукашенко. Часовые Родины, столпы режима, лучшие люди города.

Им очень страшно, что люди узнают, кто они. Запомнят в лицо. Встретят на улице. Да и бежать через литовскую границу, оставляя звезды на колючей проволоке, лучше, когда тебя никто не знает

Но. Не надо смеяться над второй половиной Союзного государства. Не хотел бы расстраивать, но у нас, в первой, все то же самое. Совсем.

Лукашенко радиться зі своїми силовиками

Вот попробуйте выполнить простое домашнее задание: найдите в интернете портреты судей вашего районного суда.

Ну что, как успехи? Не нашли? Правильно, ихтамнет. Судебная власть у нас давно и успешно анонимна. Вроде фамилии известны, но все остальное – страшная, а если суды про терроризм – то и военная тайна.

Начинается все именно с этого – с анонимности власти. Это уже потом появляются зеркальные шлемы «космонавтов», обклеенные изнутри, для надежности, фольгой. И дубинка как продолжение руки.

А дальше депутаты. Какая разница, что мы их знаем в лицо, если зал пленарных заседаний охраняется лучше хранилища швейцарского банка, журналист не пролетит, помощник не проскользнет, что уж об обычном гражданине.

Еще домашнее задание: найдите фото и адреса, где живут высшие чиновники: мэры, министры и пр. В других странах все знают – разные там Даунинг-стрит. А у нас? Если только проскользнет в антикоррупционных расследованиях. Не говорю уже про сыновей бывшего генпрокурора Чайки, которых в ЕГРЮЛ переименовали в случайные наборы букв и цифр – ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

Вот вам и вывод: Россия – та же Беларусь, только пока с макияжем. Мы давно уже живем с совершенно такой же непубличной властью, которая больше всего боится, что вместо удобного электронного электората однажды придется столкнуться с живым народом.

И постскриптум: откуда же берется эта анонимность, где ее исторические корни? – Тут и домашнего задания не надо, лес отрубленных рук. Средневековый красный палаческий колпак. Из него и сверкают глазенки всех этих судей-прокуроров-чиновников.

Вот туда идут Неизвестные Отцы, к этому нас и ведут. На плаху.

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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