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    Думки вголос

    Росія – та ж Білорусь, тільки поки з макіяжем

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Оточення Лукашенка вже боїться показувати обличчя - Росія – та ж Білорусь, тільки поки з макіяжем
    Оточення Лукашенка вже боїться показувати обличчя
    фото з відкритих джерел

    Судова влада в Росії давно й успішно анонімна

    Мовою оригіналу

    Картинку уже все видели? Ну так посмотрите еще раз. Новые кгбшники Лукашенко. Часовые Родины, столпы режима, лучшие люди города.

    Им очень страшно, что люди узнают, кто они. Запомнят в лицо. Встретят на улице. Да и бежать через литовскую границу, оставляя звезды на колючей проволоке, лучше, когда тебя никто не знает

    Но. Не надо смеяться над второй половиной Союзного государства. Не хотел бы расстраивать, но у нас, в первой, все то же самое. Совсем.

    Лукашенко радиться зі своїми силовиками
    Лукашенко радиться зі своїми силовиками

    Вот попробуйте выполнить простое домашнее задание: найдите в интернете портреты судей вашего районного суда.

    Ну что, как успехи? Не нашли? Правильно, ихтамнет. Судебная власть у нас давно и успешно анонимна. Вроде фамилии известны, но все остальное – страшная, а если суды про терроризм – то и военная тайна.

    Начинается все именно с этого – с анонимности власти. Это уже потом появляются зеркальные шлемы «космонавтов», обклеенные изнутри, для надежности, фольгой. И дубинка как продолжение руки.

    А дальше депутаты. Какая разница, что мы их знаем в лицо, если зал пленарных заседаний охраняется лучше хранилища швейцарского банка, журналист не пролетит, помощник не проскользнет, что уж об обычном гражданине.

    Еще домашнее задание: найдите фото и адреса, где живут высшие чиновники: мэры, министры и пр. В других странах все знают – разные там Даунинг-стрит. А у нас? Если только проскользнет в антикоррупционных расследованиях. Не говорю уже про сыновей бывшего генпрокурора Чайки, которых в ЕГРЮЛ переименовали в случайные наборы букв и цифр – ЛСДУ3 и ЙФЯУ9.

    Вот вам и вывод: Россия – та же Беларусь, только пока с макияжем. Мы давно уже живем с совершенно такой же непубличной властью, которая больше всего боится, что вместо удобного электронного электората однажды придется столкнуться с живым народом.

    И постскриптум: откуда же берется эта анонимность, где ее исторические корни? – Тут и домашнего задания не надо, лес отрубленных рук. Средневековый красный палаческий колпак. Из него и сверкают глазенки всех этих судей-прокуроров-чиновников.

    Вот туда идут Неизвестные Отцы, к этому нас и ведут. На плаху.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Білорусь Росія Олександр Лукашенко КГБ влада
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    Росія – та ж Білорусь, тільки поки з макіяжем