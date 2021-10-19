ДБР перевіряє причетність Медведчука до оборудок з російським дизпаливом

Працівники ДБР перевіряють інформацію про постачання дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до Медведчука

Державне бюро розслідувань перевіряє інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до нардепа від ОПЗЖ Віктора Медведчука. Про це йдеться на сайті ДБР.

«Працівники Територіального управління ДБР Миколаєва перевіряють інформацію про постачання до України дизельного пального з РФ за заниженими цінами структурами, наближеними до народного депутата України Віктора Медведчука», – заявили у пресслужбі бюро.

Повідомляється, що на початку жовтня до одного з терміналів Миколаївського морського порту прибуло іноземне судно під прапором Панами. Через декілька днів цей же термінал прийняв інше іноземне судно під прапором однієї із країн ЄС.

За документами судна доставили на адресу українського товариства з обмеженою відповідальністю, що пов’язують з Медведчуком, нафтопродукти вагою понад 30 тисяч тонн кожне.

У ДБР додали, що задекларована постачальниками ціна була майже удвічі менша за ринкову, що дало змогу ділкам мінімізувати сплату обов’язкових митних платежів на мільйони гривень.

Також слідство встановило, що ці судна за останній рік заходили у порти Росії, і товар має російське походження.

У рамках кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем) слідчі оглянули затримані судна та заявлений до розмитнення товар і відібрали зразки палива, щоб перевірити заявлену якість та відповідність коду Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності.

ДБР також перевіряє можливу причетність посадовців до постачання дизелю за зниженими цінами.

До слова, президент України Володимир Зеленський заявив, що у народного депутата Віктора Медведчука українське громадянство. Однак, за словами глави держави, якби Росія підтвердила наявність у нього російського паспорта, то Україна розглянула б можливість обміну Медведчука на українських політв'язнів.

Згодом Медведчук відповів на ініціативу Зеленського

Нагадаємо, 11 травня Медведчуку оголосили підозру в державній зраді.

Після цього журналісти опублікували записи розмов Медведчука, на яких, зокрема, йшлося про контрабанду вугілля з ОРДЛО, обмін полоненими й укладення з Росією контрактів на постачання газу і електрики.

Крім того, народний депутат Віктор Медведчук назвав звинувачення у фінансуванні тероризму та державній зраді сфабрикованими. Кум російського президента переконаний, що кримінальна справа проти нього є політичним переслідуванням.

Нагадаємо, у жовтні суд обрав запобіжний захід народному депутату Віктору Медведчуку. Цього ж місяця йому оголосили про підозру в держзраді та фінансуванні тероризму у справі про контрабанду вугілля з окупованого Донбасу.