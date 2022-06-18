Кияни скаржаться на проблеми з авто після заправки
Сьогодні у столиці приймають від п'яти до 10 звернень громадян, які скаржаться на якість роботи автотранспорту після заправки
Мешканці столиці скаржаться на проблеми з автомобілем через неякісне пальне на автозаправних станціях Києва. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телемарафону.
«Щодо неякісного пального на сьогодні питання дерегульовано і Держпродспоживслужба неодноразово зверталася до Міністерства економіки та Кабміну щодо поновлення контролю якості палива», – сказав він.
За його словами, сьогодні місто Київ приймає від 5 до 10 звернень громадян, які скаржаться на якість роботи автотранспорту після заправки будь-яким паливом.
«Тому необхідно поновити контроль якості палива та нагляд за кількістю залитого літражу в автівки», – додав Рубан.
Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.
Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.
У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.
Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.