Кияни скаржаться на проблеми з авто після заправки

Сьогодні у столиці приймають від п'яти до 10 звернень громадян, які скаржаться на якість роботи автотранспорту після заправки

Мешканці столиці скаржаться на проблеми з автомобілем через неякісне пальне на автозаправних станціях Києва. Про це повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан в ефірі телемарафону.

«Щодо неякісного пального на сьогодні питання дерегульовано і Держпродспоживслужба неодноразово зверталася до Міністерства економіки та Кабміну щодо поновлення контролю якості палива», – сказав він.

За його словами, сьогодні місто Київ приймає від 5 до 10 звернень громадян, які скаржаться на якість роботи автотранспорту після заправки будь-яким паливом.

«Тому необхідно поновити контроль якості палива та нагляд за кількістю залитого літражу в автівки», – додав Рубан.

Нагадаємо, в Україні наприкінці квітня на АЗС виник дефіцит пального. Для врегулювання ситуації 29 квітня уряд підвищив граничні ціни на бензин та дизельне пальне на 40-43%. 17 травня уряд призупинив цінове регулювання на паливному ринку. За оцінками Кабміну, після цього рішення очікувані граничні ціни на дизельне пальне будуть не вище 58 грн за літр, а ціни на бензин – не вище 52 грн за літр.

Раніше повідомлялося, що пальне в Україні й надалі буде в дефіциті. Принаймні, до кінця війни: так прогнозують урядовці та експерти. Ворог продовжує нищити наші запаси нафтопродуктів і руйнувати шляхи їхнього постачання.

Щомісяця імпорт пального до України зростає: у травні бензину завезли майже у 1,5 раза більше бензину, ніж у квітні, дизелю – на 82%. Червень уже б'є рекорди. Європа з такими українськими апетитами ледь справляється.

У травні Головне управління Держпродспоживслужби провело перевірку більш ніж 100 автозаправних станцій у Києві. У результаті перевірок зафіксовано низку порушень на 36 АЗС.

Також раніше повідомлялося, що закарпатські паливні компанії відмовилися постачати пальне в інші регіони, допоки не буде забезпечено потребу Закарпатської області.