Купальному сезону бути: влада дозволить відпочинок на пляжах Одеси

ДСНС визначила ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі

Рятувальники визначили пляжі в Одесі, де відпочивальники зможуть купатися. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі спільного телемарафону.

«ДСНС визначила ділянки, де можна буде безпечно купатися в морі. Але в більшості місць Одеси на сьогодні це небезпечно», – сказав він.

Так, рятувальники проведуть перевірку пляжів на наявність російських мін та дозволять людям відвідувати повністю розміновані ділянки.

Раніше на пляжі в Грибівці Одеській області від вибуху міни в морській воді загинув відпочивальник.

Нагадаємо, пляжі та узбережжя Одеського регіону заміновані. Відвідувати одеські пляжі категорично заборонено.

15 травня на березі Чорного моря поблизу Одесі сапери знешкодили дві російські міни. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Додамо, що Туреччина знайшла вже третю з початку широкомасштабного вторгнення РФ в Україну морську міну, що дрейфувала у Чорному морі та знищила її.