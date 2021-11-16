В Росії запроваджують цифрову диктатуру

Якщо суспільство добре налякати, потім можна брати його тепленьким – і робити з ним все, що завгодно

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Совет Госдумы одобряет законопроект о QR-кодах. Еще несколько дней – первое чтение. До Нового года должны успеть принять.

На мой взгляд, история эта далеко не про пандемию. С вирусом нужно бороться, но одни только QR-коды не помогут. Нужна легализация мировых вакцин, создание преференцией и стимулов для того, чтобы люди прививались. Можно платить по 100$ тем, кто прививается, как это делают в Нью-Йорке. Меня смущает то, что власть, используя пандемию, концентрируется только на инструментах массовой слежки, штрафах и ограничении свобод. Посмотрите, как быстро запретили любые формы уличных протестов под предлогом короновируса. Рано или поздно он отступит, а большой брат останется.

Просто, если общество хорошенько напугать, потом можно брать его тепленьким – и делать с ним все, что угодно. Вот и делают.

Сначала сотни тысяч камер, теперь QR-коды о вакцинации, а потом – дайте паузу в пару лет – о благонадежности. Не закрыл кредит? – Не поедешь в соседний город, просто билет не продадут.

Вышел на митинг? – Снизят зарплату, все официально.

Не пришел на выборы голосовать за очередное обнуление? – Распрощайся с возможностью получить место в детском саду.

И дело тут не в QR-кодах, а в правовой системе. В демократических странах они спасают жизни. В авторитарных – превращаются в инструмент массовой слежки и тотального контроля.

А кто думает, что я тут сгущаю краски и кликушествую, – смотрите ролик (ссылка в первом комментарии). В Китае, где небо, как известно, синее, и все похоже на Россию, план уже работает. Может ли России стать цифровой диктатурой, о которой предупреждал израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари?

Джерело: блог Дмитра Гудкова

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