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    Думки вголос

    В Росії запроваджують цифрову диктатуру

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    У авторитарних країнах інтернет перетворюється на інструмент масового стеження та тотального контролю - В Росії запроваджують цифрову диктатуру
    У авторитарних країнах інтернет перетворюється на інструмент масового стеження та тотального контролю
    ілюстрація з відкритих джерел

    Якщо суспільство добре налякати, потім можна брати його тепленьким – і робити з ним все, що завгодно

    Мовою оригіналу

    Совет Госдумы одобряет законопроект о QR-кодах. Еще несколько дней – первое чтение. До Нового года должны успеть принять.

    На мой взгляд, история эта далеко не про пандемию. С вирусом нужно бороться, но одни только QR-коды не помогут. Нужна легализация мировых вакцин, создание преференцией и стимулов для того, чтобы люди прививались. Можно платить по 100$ тем, кто прививается, как это делают в Нью-Йорке. Меня смущает то, что власть, используя пандемию, концентрируется только на инструментах массовой слежки, штрафах и ограничении свобод. Посмотрите, как быстро запретили любые формы уличных протестов под предлогом короновируса. Рано или поздно он отступит, а большой брат останется.

    Просто, если общество хорошенько напугать, потом можно брать его тепленьким – и делать с ним все, что угодно. Вот и делают.

    Сначала сотни тысяч камер, теперь QR-коды о вакцинации, а потом – дайте паузу в пару лет – о благонадежности. Не закрыл кредит? – Не поедешь в соседний город, просто билет не продадут.

    Вышел на митинг? – Снизят зарплату, все официально.

    Не пришел на выборы голосовать за очередное обнуление? – Распрощайся с возможностью получить место в детском саду.

    И дело тут не в QR-кодах, а в правовой системе. В демократических странах они спасают жизни. В авторитарных – превращаются в инструмент массовой слежки и тотального контроля.

    А кто думает, что я тут сгущаю краски и кликушествую, – смотрите ролик (ссылка в первом комментарии). В Китае, где небо, как известно, синее, и все похоже на Россию, план уже работает. Может ли России стать цифровой диктатурой, о которой предупреждал израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари?

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія путінський режим Державна Дума
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    В Росії запроваджують цифрову диктатуру