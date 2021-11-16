Генерал РФ розповів, як російська армія розпочне наступ на Україну

Генерал Картаполов вважає, що росіянам слід починати операцію проти України з авіаційних ударів

На першому етапі країна-агресорка застосує авіацію

Росія почне військове вторгнення в Україну з повітряно-наступальної операції. Про це в ефірі програми «Повний контакт» російського пропагандиста Володимира Соловйова розповів російський генерал, колишній командувач угрупування російських військ у Сирії, чинний депутат Держдуми Росії Андрій Картаполов.

«Мета її – повністю вивести зі здатності використовувати засоби протидії – системи управління, основні військові об’єкти, систему протиповітряної оборони, склади боєприпасів, комунікації. Для того, щоб можна було вже потім заходити та вирішувати задачі», – розповів російський генерал.

Картаполов наголосив, що у військовому протистоянні з Росією Україна, на його думку, не має перспективи.

Зі слів російського військового та політика можна зрозуміти, що росіяни можуть використати у якості формального приводу для вторгнення ескалацію протистояння на Донбасі. Так, Картаполов вважає, що «українська армія представляє загрозу для Донбасу».

Нагадаємо, що начальник штабу оборони Великобританії генерал сер Нік Картер нещодавно заявив, що відносини Росії та країн Заходу відчувають небувалу напруженість, більш серйозну, ніж за часів Холодної війни. На його думку, це може призвести до відкритого конфлікту через будь-яку «випадковість».

Також нещодавно американський генерал спрогнозував розвиток подій на кордоні з Білоруссю.

Читайте також: