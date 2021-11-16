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    Під час випробувань космічної зброї Росія знищила радянський супутник

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    Під час випробувань було знищено супутник Космосу-1408 - Під час випробувань космічної зброї Росія знищила радянський супутник
    Під час випробувань було знищено супутник Космосу-1408
    фото: N+1

    Випробування Росією антисупутникової зброї створило загрозу для МКС, зазначили у Держдепі

    Космічне командування США заявило, що в ході випробування космічної зброї Росія знищила радянський супутник Космос-1408, який перестав працювати багато років тому.

    «Росія 15 листопада 2021 випробувала ракету супутникового перехоплення з прямим виведенням на орбіту. Ракета вразила російський супутник Космос-1408, що призвело до утворення уламків на низькій навколоземній орбіті», – заявили в командуванні.

    Космос-1408 був запущений у 1982 році та призначався для радіотехнічної розвідки. Супутник перестав працювати багато років тому.

    У свою чергу директор NASA Білл Нельсон заявив, що випробування можуть загрожувати роботі Міжнародної космічної станції.

    «Як і держсекретар Блінкен, я обурений цією безвідповідальною та дестабілізуючою дією. При довгій і легендарній історії Росії в області пілотованих космічних польотів немислимо, щоб вона наражала на небезпеку не тільки американських і міжнародних астронавтів-партнерів на МКС, але і їх власних космонавтів», – заявив голова NASA.

    15 листопада семеро астронавтів МКС були змушені сховатися у своїх капсулах через уламки космічного сміття, які пролітали повз станцію. Повідомлення про хмару уламків, що змусило співробітників станції переміститися, збігалися з повідомленнями кількох космічних експертів про те, що Росія, можливо, випробувала протисупутникову зброю (ASAT) на орбіті.

    Теги: Росія США NASA
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    Під час випробувань космічної зброї Росія знищила радянський супутник