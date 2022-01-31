Вороги народу: як в Росії потрапляють до переліку іноземних агентів
Фашистська держава в Росії сформувалася у повному обсязі
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Самая примечательная для меня история про иноагентов – это 171 рубль платы за такси, который марокканский студент-стоматолог Лотфи Хазма перевел подвозившему его координатору «Голоса» в Тамбове» Владимиру Жилкину. Все – иностранное финансирование.
История не просто примечательная, а позорная, гнусная – и типичная. Режим совершенно осознанно издевается над теми, чей невосторженный образ мыслей мешает врать и воровать.
По отдельности их истории еще могут казаться ошибкой, случайностью – но собранные вместе показывают, что фашистское государство в России сформировалось в полном объеме. И враги народа, пусть и под другим названием уже есть.
Кого-то удостоили высокого звания террориста. Кому-то выписали медаль экстремиста. Ну и отдельная, ненавистная настоящим врагам страны когорта – иностранные агенты.
В общем, свожу воедино и напоминаю, как негодяи расправляются с патриотами.
А вот так.
Джерело: блог Дмитра Гудкова