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    Думки вголос

    Вороги народу: як в Росії потрапляють до переліку іноземних агентів

    • Дмитро Гудков

      ексдепутат Держдуми РФ

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    Вороги народу в Росії, хай і під іншою назвою, вже є - Вороги народу: як в Росії потрапляють до переліку іноземних агентів
    Вороги народу в Росії, хай і під іншою назвою, вже є

    Фашистська держава в Росії сформувалася у повному обсязі

    Мовою оригіналу

    Самая примечательная для меня история про иноагентов – это 171 рубль платы за такси, который марокканский студент-стоматолог Лотфи Хазма перевел подвозившему его координатору «Голоса» в Тамбове» Владимиру Жилкину. Все – иностранное финансирование.

    История не просто примечательная, а позорная, гнусная – и типичная. Режим совершенно осознанно издевается над теми, чей невосторженный образ мыслей мешает врать и воровать.

    По отдельности их истории еще могут казаться ошибкой, случайностью – но собранные вместе показывают, что фашистское государство в России сформировалось в полном объеме. И враги народа, пусть и под другим названием уже есть.

    Кого-то удостоили высокого звания террориста. Кому-то выписали медаль экстремиста. Ну и отдельная, ненавистная настоящим врагам страны когорта – иностранные агенты.

    В общем, свожу воедино и напоминаю, как негодяи расправляются с патриотами.

    А вот так.

    Джерело: блог Дмитра Гудкова

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія Путін путінський режим
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    Вороги народу: як в Росії потрапляють до переліку іноземних агентів