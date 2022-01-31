Хотів «налякати». У Росії прапорщик застрелив солдата

За інформацією ЗМІ, у військовій частині прапорщик вихопив пістолет і зробив кілька пострілів у бік строковика

За словами 45-річного контрактника, постріл був випадковим, він просто хотів «налякати» товариша по службі

У військовій частині селища Троїце-Сільце у Підмосков’ї військовослужбовець, який служив за контрактом, застрелив солдата-строковика. Інцидент стався вранці 31 січня. «Интерфакс» з посиланням на джерела пише, що «контрактник вихопив пістолет і зробив кілька пострілів у бік строковика».

За даними Telegram-каналу 112, 45-річний контрактник у званні старшого прапорщика Магомед Алігов смертельно поранив 25-річного Владислава Волкова. За словами Алігова, постріл був випадковим, він просто хотів «налякати» товариша по службі.

«Відомо, що чоловік служить у частині №51890 понад 20 років, і в цей день мав супроводжувати строковика, разом вони їхали за секретною документацією», – стверджує Telegram-канал.

За інформацією Telegram-каналу Baza, постріл був зроблений в голову.

«Військовослужбовець за контрактом, перебуваючи в кімнаті для зберігання зброї, грубо порушив вимоги поводження зі зброєю і зробив мимовільний постріл. У результаті військовослужбовець, який знаходився поблизу, отримав смертельне поранення», – йдеться в повідомленні пресслужби Західного військового округу РФ.

Командування військової частини та правоохоронні органи проводять перевірку за фактом «загибелі військовослужбовця внаслідок необережного поводження зі зброєю».

Як відомо, 27 січня на території Південного машинобудівного заводу («Южмаш», «Південмаш») сталася трагедія. Військовослужбовець Національної гвардії України, солдат строкової служби Рябчук Артемій Юрійович, під час видачі зброї, з невстановлених причин пострілами з автомата Калашникова розстріляв караул військовослужбовців Нацгвардії, після чого зі зброєю втік. У результаті цього п’ятеро осіб загинули, а ще п’ятеро отримали поранення.

Згодом з'явилася інформація про те, що злочинець зміг упіймати попутку і виїхати з місця злочину. За кілька годин поліція затримала нацгвардійця, який розстріляв пʼятьох людей у Дніпрі.

Нагадаємо, у Дніпрі 29 січня прощалися з загиблими військовими. У неділю на Херсонщині поховали нацгвардійців, які загинули під час стрілянини у Дніпрі (фото).