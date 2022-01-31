Путін лишився біля розбитого корита

Путінська пропаганда починає продавати населенню Росії нову історію

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Путин у разбитого корыта

С новым «Карибским кризисом» все более-менее проясняется. История эта, вероятно, достаточно проста и финал ее хорошо просматривается.

Вот вся история по шагам

Путин: шаг вперед

Путин решил, что шантажируя американцев войной, сможет реализовать свою маниакальную идею о возвращении ко временам Ялты, новом переделе мира и частичном восстановлении советской (в качестве российской) сферы влияния. План этот прежде всего предполагал отказ американцев от поддержки независимости Украины.

С какого перепоя Путин надеялся, что Байден на это все согласится? Видимо, давно живущий в альтернативной реальности бункерный отшельник решил, что американцы сейчас слабы как никогда. Вероятно, в этом сыграла роль их спешная эвакуация из Афганистана и то, что с помощью предыдущего раунда шантажа, Путин смог выцыганить у Байдена, еще недавно называвшего его убийцей, личную встречу.

В результате Кремль подвел войска к украинской границе, поставил Западу фантастический ультиматум и слил западным разведкам дезинформацию о скором полномасштабном наступлении на Украину. Однако реализовать эти угрозы Россия не готова, для нее это было бы катастрофой.

Байден: шаг вперед

Запад отверг дешевый путинский шантаж. Администрация Байдена вряд ли всерьез поверила в реальность этих угроз, однако ей понравилась роль миротворца, спасающего мир от готовящейся кремлевской военной агрессии.

Американцы, видимо, решили, что им выгодно признать высокую вероятность большой войны. если Путин не дай бог все-таки нападет, значит они окажутся правы. А если нет, все решат, что именно жесткая политика Байдена спасла Украину и мир в европе. Этот внешнеполитический успех перебьет скверное послевкусие от афганской эвакуации.

Зеленский: шаг вбок

Зеленский, видимо, не понял игру американцев (или не согласился с ней) и стал им публично возражать, утверждая, что не видит неотвратимой угрозы нового массированного российского вторжения. Понятно, украинскому президенту эти панические настроения невыгодны, они только дестабилизируют ситуацию в стране.

Путин: шаг назад

Путин сам себя переиграл. В результате его безумного шантажа США и их союзники резко усилили военную помощь Украине. А он сам оказался в роли жалкого рэкетира-неудачника, которого грубо опустили.

Судя по последним заявлениям, Кремль утерся и теперь уверяет, что и не собирался воевать. Путинская пропаганда начинает продавать населению новую историю: мы уже победили, американцы руками Украины хотели развязать против нас войну, но мы своим жестким курсом ее предотвратили.

Российских телезрителей обмануть не сложно, но реальность от этого не изменится. В результате истории провалившегося шантажа статус Путина резко упадет даже в качестве мирового злодея, его угрозам больше не будут верить.

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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