За межею добра і зла. Як Москва в 1990-х роках знищувала Філарета

Архієрейський Собор (Харківський Собор) зібрали без Філарета. І як вони хотіли, щоб він пішов у відставку, якщо вони його на Собор навіть не запросили?

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Обнаружил интересную деталь про митрополита Филарета...

Я не являюсь его фанатичным поклонником, и мне не нравятся оч многое из того, что он делал, но так как Москва его топила в 90-х это за гранью добра и зла...

Я по-поводу его клятвы/обещания (каждая сторона по-своему толкует это) про уход с поста Предстоятеля УПЦ.

Дословно на Соборе в Москве он сказал следующее: «Я подам прошение Архиерейскому Собору Украинской Православной Церкви о том, что я прошу, как бы, взять от меня вот эти полномочия — права Предстоятеля Украинской Православной Церкви и избрать на это место нового Предстоятеля».

Т.е. когда соберется Архиерейский Собор УПЦ, Филарет им подаст прошение и выберут нового предстоятеля. Вроде бы все логично - соберите Собор, приймите оставку Филарета и выберите нового Предстоятеля.

Но, нит. Архиерейский Собор (Харьковский Собор) собрали без Филарета. И как вот они хотели, чтобы он пошел в оставку, если они его на Собор даже не пригласили?

Все претензии Московского патриархата о том, что Филарет не отрекся от кафедры разбиваются об эту нестыковку.

Он четко сказал - на Архиерейском Соборе УПЦ. Но его даже на него не пригласили, то какой отставки они хотели?

Эти рассуждения в логике тех, кто считает Харьковский Собор легитимным. Но есть и те, кто отрицает легитимность. Поскольку Архиерейский Собор должен был созван, согласно тогдашнего Устава УПЦ, Предстоятелем. Об этом даже было заявление Верховной Рады. Про нарушение канонического права при созыве Собора без Предстоятеля, я и говорить не буду. В Московском патриархате уже давно каноническое право как дышло - куда повернешь, туда и вышло.

А Филарет конечно же хитер и опытен. Он дал обещание подать в отставку на Архиерейском Соборе УПЦ, который созвать мог только он сам.

Но Филарет не был уникальным. Алексий ІІ поступал точно также. Тогда было обещано, что вопрос автокефалии УПЦ будет рассмотрен на ближайшем Поместном Соборе РПЦ. Так вот, Алексий ІІ за свою жизнь так и не провел ни одного Поместного Собора.