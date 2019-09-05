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    Економіка та фінанси

    ЄСПЛ зобов’язав Україну заплатити штраф церкві «Свідків Єгови»

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    <span>Україна має сплатити 1000 євро компенсації за моральну шкоду і 6000 євро за судові витрати</span> - ЄСПЛ зобов’язав Україну заплатити штраф церкві «Свідків Єгови»
    Україна має сплатити 1000 євро компенсації за моральну шкоду і 6000 євро за судові витрати

    Релігійна громада придбала земельну ділянку у Кривому Розі, щоб звести церкву, але місцеві депутати не затвердили проєкт оренди

    Європейський суд з прав людини зобов'язав Україну виплатити штраф у розмірі 7 тисяч євро релігійній громаді «Свідків Єгови» з Кривого Рогу за порушення прав людини.

    Про  повідомляє «Громадське» з посиланням на рішенні ЄСПЛ.

    У 2004 році релігійна громада «Свідки Єгови» купила в Кривому Розі земельну ділянку і планувала збудувати там церкву. Проте на сесії Криворізької міськради не затвердили проєкт оренди на цій ділянці. Тоді громада подавала до суду проти міської ради.

    «Свідки Єгови» подали позов до Євпропейського суду з прав людини, посилаючись на статтю 9 Європейської конвенції прав людини.

    Суд визнав порушення цієї статті і зобов'язав виплатити компенсацію 1000 євро за моральну шкоду і 6000 євро за судові витрати.

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