«Дивне рішення»: у Епіфанія відреагували на призупинення ліквідації УПЦ КП



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Речник Української православної церкви Євстратій (Зоря) запевнив, що на ухвалу суду буде подано апеляцію з клопотанням про її скасування

За словами Зорі, ухвала жодним чином не змінює того факту, що УПЦ КП перебуває, як юридична особа, в стані ліквідації

Член синоду Української православної церкви архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) прокоментував рішення суду щодо заборони Православній церкві України вживати заходів щодо ліквідації УПЦ КП.

«В чому дивність рішення? В тому, що в цій справі сторона патріарха Філарета тричі подавала клопотання про «забезпечення позову» – і тричі отримала відмову. А вчетверте в тій самій справі раптом клопотання задовольнили. Причому клопотання подане було ввечері 2 вересня, а 4 вересня вже з’явилася ухвала. Очевидно, що на ухвалу буде подано апеляцію з клопотанням про її скасування», – написав Зоря на своїй сторінці у Facebook.

Він додав: «Також слід зазначити, що ухвала жодним чином не змінює того факту, що «КП УПЦ КП» перебуває, як юридична особа, в стані ліквідації».

Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Православній церкві України (в канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) вживати заходів щодо ліквідації Української православної церкви Київського Патріархату та розпорядження її майном.