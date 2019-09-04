«Дивне рішення»: у Епіфанія відреагували на призупинення ліквідації УПЦ КП
За словами Зорі, ухвала жодним чином не змінює того факту, що УПЦ КП перебуває, як юридична особа, в стані ліквідації
Член синоду Української православної церкви архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) прокоментував рішення суду щодо заборони Православній церкві України вживати заходів щодо ліквідації УПЦ КП.
«В чому дивність рішення? В тому, що в цій справі сторона патріарха Філарета тричі подавала клопотання про «забезпечення позову» – і тричі отримала відмову. А вчетверте в тій самій справі раптом клопотання задовольнили. Причому клопотання подане було ввечері 2 вересня, а 4 вересня вже з’явилася ухвала. Очевидно, що на ухвалу буде подано апеляцію з клопотанням про її скасування», – написав Зоря на своїй сторінці у Facebook.
Він додав: «Також слід зазначити, що ухвала жодним чином не змінює того факту, що «КП УПЦ КП» перебуває, як юридична особа, в стані ліквідації».
Як відомо, Окружний адміністративний суд Києва заборонив Православній церкві України (в канонічній єдності зі Вселенським патріархатом, ПЦУ) вживати заходів щодо ліквідації Української православної церкви Київського Патріархату та розпорядження її майном.
Зазначимо, що Українська православна церква Київського Патріархату вважає незаконним створення Православною церквою України комісії для ліквідації УПЦ (КП).
Нагадаємо, Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря.
Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.
24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.
Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.
У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.