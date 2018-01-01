Історичні образи штовхають до прірви ключову частину Східної Європи
- Сьогодні, 10:24
-
Розсилка
Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій
У 1664 році Стефан Чарнецький, польський полководець з руського роду, захопив Суботів і наказав викинути з могили тіло Богдана Хмельницького.
У 2018 році наші польські друзі знову докопалися до Хмельницького.
Причиною повстання були накопичені за багато років образи українців на «польську вітчизну». Антисемітизм у повстанні був. Польща мстилася за повстання з особливою жорстокістю. Повстання та подальші війни підірвали Річ Посполиту. Це факти.
І є ще один факт: нездатність Польщі домовитися з козаками і гарантувати їм вольності в результаті завершилося тим, що спочатку Москва з'їла козаків, а потім і Польщу.
Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій. Але наша частина світу зараз так не працює.
Заява польського прем'єра не лише дасть вектор дій полякам, а й спровокує українців. Спіраль конфлікту виведено на новий рівень і це дуже сумно.
Стримана, але принципова відповідь на цей випад буде мудрістю. Але дасться вона важко. Набагато простіше уявити як згадається все - Перемишль, Холм, Андрусівське перемир'я і т.д. і т.п.
У Польщі, Угорщині, Росії та Україні історія почала визначати майбутнє. Це просто феноменально, як у ХХІ столітті історичні образи на швидкості 4G тягнуть ключову частину Східної Європи у прірву.
Джерело: блог Дмитра Кулеби