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    Думки вголос

    Історичні образи штовхають до прірви ключову частину Східної Європи

    Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій
    У 1664 році Стефан Чарнецький, польський полководець з руського роду, захопив Суботів і наказав викинути з могили тіло Богдана Хмельницького. У 2018 році наші польські друзі знову докопалися до Хмельницького. Причиною повстання були накопичені за багато років образи українців на «польську вітчизну». Антисемітизм у повстанні був.
    • Дмитро Кулеба

      Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба, безпосередній учасник переговорів у Мінську

    • Сьогодні, 10:24
    • Розсилка
    Богдан Хмельницький
    Фото: myukraine.org.ua
    Богдан Хмельницький

    Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій

    У 1664 році Стефан Чарнецький, польський полководець з руського роду, захопив Суботів і наказав викинути з могили тіло Богдана Хмельницького.

    У 2018 році наші польські друзі знову докопалися до Хмельницького.

    Причиною повстання були накопичені за багато років образи українців на «польську вітчизну». Антисемітизм у повстанні був. Польща мстилася за повстання з особливою жорстокістю. Повстання та подальші війни підірвали Річ Посполиту. Це факти.

    І є ще один факт: нездатність Польщі домовитися з козаками і гарантувати їм вольності в результаті завершилося тим, що спочатку Москва з'їла козаків, а потім і Польщу.

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    Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій. Але наша частина світу зараз так не працює.

    Заява польського прем'єра не лише дасть вектор дій полякам, а й спровокує українців. Спіраль конфлікту виведено на новий рівень і це дуже сумно.

    Стримана, але принципова відповідь на цей випад буде мудрістю. Але дасться вона важко. Набагато простіше уявити як згадається все - Перемишль, Холм, Андрусівське перемир'я і т.д. і т.п.

    У Польщі, Угорщині, Росії та Україні історія почала визначати майбутнє. Це просто феноменально, як у ХХІ столітті історичні образи на швидкості 4G тягнуть ключову частину Східної Європи у прірву.

    Джерело: блог Дмитра Кулеби

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди співпадають з позицією редакції «Главкома»
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