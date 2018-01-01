Історичні образи штовхають до прірви ключову частину Східної Європи

Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій

У 1664 році Стефан Чарнецький, польський полководець з руського роду, захопив Суботів і наказав викинути з могили тіло Богдана Хмельницького. У 2018 році наші польські друзі знову докопалися до Хмельницького. Причиною повстання були накопичені за багато років образи українців на «польську вітчизну». Антисемітизм у повстанні був.

Дмитро Кулеба Посол з особливих доручень МЗС Дмитро Кулеба, безпосередній учасник переговорів у Мінську

Дмитро Кулеба

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Фото: myukraine.org.ua Богдан Хмельницький

Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій

У 1664 році Стефан Чарнецький, польський полководець з руського роду, захопив Суботів і наказав викинути з могили тіло Богдана Хмельницького.

У 2018 році наші польські друзі знову докопалися до Хмельницького.

Причиною повстання були накопичені за багато років образи українців на «польську вітчизну». Антисемітизм у повстанні був. Польща мстилася за повстання з особливою жорстокістю. Повстання та подальші війни підірвали Річ Посполиту. Це факти.

І є ще один факт: нездатність Польщі домовитися з козаками і гарантувати їм вольності в результаті завершилося тим, що спочатку Москва з'їла козаків, а потім і Польщу.

Було б добре, якби про це говорили історики і популяризували знання, які запобігають повторенню трагедій. Але наша частина світу зараз так не працює.

Заява польського прем'єра не лише дасть вектор дій полякам, а й спровокує українців. Спіраль конфлікту виведено на новий рівень і це дуже сумно.

Стримана, але принципова відповідь на цей випад буде мудрістю. Але дасться вона важко. Набагато простіше уявити як згадається все - Перемишль, Холм, Андрусівське перемир'я і т.д. і т.п.

У Польщі, Угорщині, Росії та Україні історія почала визначати майбутнє. Це просто феноменально, як у ХХІ столітті історичні образи на швидкості 4G тягнуть ключову частину Східної Європи у прірву.

Джерело: блог Дмитра Кулеби

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