У Мюнхені Порошенку розкажуть, як він порушив права Саакашвілі, - нардеп
- Сьогодні, 06:14
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Немиря нагадав, що ще кілька тижнів тому Саакашвілі звинувачували у державній зраді
Затримання екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі, а також його реадмісія до Польщі є грубим порушенням прав людини.
Таку думку в коментарі «Главкому» висловив глава комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря (фракція «Батьківщина»).
Немиря зауважив, що йому відомо про вкрай негативну реакцію західних політиків на такий крок української влади.
«Є жорстка реакція багатьох європейських політиків. Зокрема, я бачив реакцію Карла Більда, який входить до складу міжнародних радників президента Порошенка, до якої входив і Саакашвілі. Він назвав це кричущим порушенням прав людини», - зазначив депутат.
Немиря також впевнений, що Порошенка піддадуть за це критиці у Мюнхені: «Про те, що були грубо порушені права Саакашвілі, президенту Порошенку скажуть, якщо він приїде на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться наприкінці цього тижня».
Крім того, нардеп нагадав, що кілька тижнів тому Саакашвілі звинувачували у державній зраді.
«Зараз виходить, що це вже не цікавить тих, хто його звинувачував, і його за угоду про реадмісію відправили до Польщі», - додав Немиря.Читайте також матеріал «Главкома» Операція «Евакуація». Сім головних висновків видворення Саакашвілі