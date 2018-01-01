У Мюнхені Порошенку розкажуть, як він порушив права Саакашвілі, - нардеп

Немиря нагадав, що ще кілька тижнів тому Саакашвілі звинувачували у державній зраді

Затримання екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі, а також його реадмісія до Польщі є грубим порушенням прав людини. Таку думку в коментарі «Главкому» висловив глава комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря (фракція «Батьківщина»). Немиря зауважив, що йому відомо про вкрай негативну реакцію західних



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Саакашвілі видворили до Польщі

Немиря нагадав, що ще кілька тижнів тому Саакашвілі звинувачували у державній зраді

Затримання екс-губернатора Одещини Міхеїла Саакашвілі, а також його реадмісія до Польщі є грубим порушенням прав людини.

Таку думку в коментарі «Главкому» висловив глава комітету Верховної Ради з прав людини Григорій Немиря (фракція «Батьківщина»).

Немиря зауважив, що йому відомо про вкрай негативну реакцію західних політиків на такий крок української влади.

«Є жорстка реакція багатьох європейських політиків. Зокрема, я бачив реакцію Карла Більда, який входить до складу міжнародних радників президента Порошенка, до якої входив і Саакашвілі. Він назвав це кричущим порушенням прав людини», - зазначив депутат.

Немиря також впевнений, що Порошенка піддадуть за це критиці у Мюнхені: «Про те, що були грубо порушені права Саакашвілі, президенту Порошенку скажуть, якщо він приїде на Мюнхенську конференцію з безпеки, яка відбудеться наприкінці цього тижня».

Крім того, нардеп нагадав, що кілька тижнів тому Саакашвілі звинувачували у державній зраді.

«Зараз виходить, що це вже не цікавить тих, хто його звинувачував, і його за угоду про реадмісію відправили до Польщі», - додав Немиря.