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    Думки вголос

    Новинський їздив до Варшави, щоб завадити Українській церкві отримати автокефалію

    Разом з Новинським в Польщу прибув керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній
    Мовою оригіналу В продолжение темы об УПЦ МП По данным ИС, 4 мая в Варшаве находился народный депутат Украины Новинский, который в контексте поставленной из Москвы задачи создания «инициативной группы» по блокированию предоставления автокефалии Украинской церкви встречался с епископом Польской автокефальной православной церкви
    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Сьогодні, 17:45
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    Вадим Новинський
    Вадим Новинський

    Разом з Новинським в Польщу прибув керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній

    Мовою оригіналу

    В продолжение темы об УПЦ МП

    По данным ИС, 4 мая в Варшаве находился народный депутат Украины Новинский, который в контексте поставленной из Москвы задачи создания «инициативной группы» по блокированию предоставления автокефалии Украинской церкви встречался с епископом Польской автокефальной православной церкви митрополитом Саввой (митрополит Варшавский). Последний продолжает сохранять проукраинскую позицию (с 2008 г - почётный доктор богословия Киевской духовной академии).

    Вместе с Новинским, как и во время его недавнего визита в Стамбул, в Польшу прибыли управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний и другие представители, в т.ч. заместитель главы отдела внешних отношений УПЦ МП протоиерей Данилевич.

    Задачей делегации было убедить митрополита Варшавского в нецелесообразности предоставления автокефалии Украинской церкви. Также обговаривалось прибытие 19-20 мая в Варшаву делегации Константинопольского патриархата.

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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