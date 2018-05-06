Новинський їздив до Варшави, щоб завадити Українській церкві отримати автокефалію

Разом з Новинським в Польщу прибув керуючий справами УПЦ МП митрополит Антоній

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В продолжение темы об УПЦ МП

По данным ИС, 4 мая в Варшаве находился народный депутат Украины Новинский, который в контексте поставленной из Москвы задачи создания «инициативной группы» по блокированию предоставления автокефалии Украинской церкви встречался с епископом Польской автокефальной православной церкви митрополитом Саввой (митрополит Варшавский). Последний продолжает сохранять проукраинскую позицию (с 2008 г - почётный доктор богословия Киевской духовной академии).

Вместе с Новинским, как и во время его недавнего визита в Стамбул, в Польшу прибыли управляющий делами УПЦ МП митрополит Антоний и другие представители, в т.ч. заместитель главы отдела внешних отношений УПЦ МП протоиерей Данилевич.

Задачей делегации было убедить митрополита Варшавского в нецелесообразности предоставления автокефалии Украинской церкви. Также обговаривалось прибытие 19-20 мая в Варшаву делегации Константинопольского патриархата.