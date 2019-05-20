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    Думки вголос

    Ще один штрих до «паспортного шоу» на окупованому Донбасі

    • Дмитро Тимчук

      Народний депутат України (Народний фронт)

    • Розсилка
    Ще один штрих до «паспортного шоу» на окупованому Донбасі

    На даний момент заявки на паспорти РФ приймаються тільки від бойовиків зі зброєю і «держслужбовців»

    Мовою оригіналу

    Как помним, «на Донбасс завезли полмиллиона российских паспортов», — такое смелое сообщение пролетело в конце марта-апреле с.г. по российским и некоторым украинским СМИ.

    В реальности, как оказалось, никто бланки российских паспортов не завозил. И для получения паспорта РФ жителям «ДНР» и «ЛНР» нужно собрать пакет документов (где главное - это наличие бумажки под названием «паспорт ДНР/ЛНР»), который сдается в местную «миграционную службу»", а затем отправляется в Россию (конкретно – в Ростовскую область), где после рассмотрения уже и принимается решение об оформлении российского паспорта.

    Но вот незадача: у большинства жителей ОРДЛО до сих пор нету «паспортов ДНР/ЛНР». Таким образом, российские кураторы хотят активизировать в первую очередь местную «паспортизацию», ибо те, кто купился на удочку под названием «российский паспорт», понятно, побежали оформлять себе местные аусвайсы. Хотя даже при самом удачном стечении обстоятельств и, если документы будут сданы прямо сейчас, то паспорта «ДНР/ЛНР» они получат не раньше октября-ноября этого года (это не Пушилин и Талакина, которым сделали паспорта за один день).

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    Сейчас жители оккупированных территорий начали жаловаться в соцсетях, что прием документов на российские паспорта от гражданского населения почему-то прекращен или затягивается путем различных бюрократических процедур. При этом главари «ЛДНР» Д.Пушилин и Л.Пасечник кричат на весь мир из Москвы, что паспортизация идёт ударными темпами.

    Как бы там ни было, на данный момент заявки принимаются только от боевиков 1 и 2 АК и «госслужащих». В т.н. «воинских формированиях и госструктурах» сформированы списки на получения паспортов РФ. А обычным гражданам, кто даже успел проплатить несколько тысяч рублей сборов, в паспортных столах посоветовали ждать неопределенно долго. Якобы квитанции об оплате действуют бессрочно.

    Здесь ставится две цели: на перспективу и ближайшая.

    На перспективу - это предоставление «ограниченного» гражданства РФ местным жителям из числа тех, кто сотрудничал и сотрудничает с оккупационным режимом, для возможности их эвакуации в Ростовскую область РФ в случае, если что-то пойдет не так. Это – гарантия и дальнейшей лояльности к Кремлю коллаборантов. Плюс идеологический и пропагандистский момент для тех многочисленных неудавшихся «новороссов», кто было разуверился в смысле борьбы с «проклятой киевской хунтой»: мол, Россия не бросила Донбасс.

    Ближайшая цель шоу с паспортами «ДНР/ЛНР» - это легализация и увеличение численности Россией своих оккупационных войск из числа кадровых военных РФ, представителей российских спецслужб (в органах т.н. «МГБ»), а также других граждан России в различных «министерствах и ведомствах» оккупационных администраций – путем перекрашивания их в «граждан ДНР/ЛНР».

    Джерело: блог Дмитра Тимчука

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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