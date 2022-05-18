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    Думки вголос

    В окупованому Донецьку немає води: «мобілізували» сантехніків та електриків

    • Дмитро Снєгирьов

      Співголова громадської ініціативи «Права справа»

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    За рахунок примусовій мобілізації в ОРДЛО кремль намагається компенсувати нестачу регулярних військ, - В окупованому Донецьку немає води: «мобілізували» сантехніків та електриків
    За рахунок примусовій мобілізації в ОРДЛО кремль намагається компенсувати нестачу регулярних військ,

    Окупованим територіям Луганської і Донецької областей «світить» не лише гуманітарна катастрофа, а й демографічна криза

    На окупованих росіянами територіях Донеччини й Луганщини триває примусова мобілізація мешканців: призивають навіть працівників критичної інфраструктури.

    Наразі окупований Донецьк залишився без води через примусову мобілізацію фахівців. Відновити роботу мереж немає кому, оскільки всіх працівників водоканалу примусово «мобілізували» до лав окупаційних військ.

    За інформацією з місця подій, головний інженер міськводоканалу, який хоч якось міг вирішити проблему, мобілізований. Окрім нього, 35 спеціалістів водоканалу також на фронті. Проблема з водою залишається не вирішеною.

    Аналогічна ситуація з електриками, яких також «мобілізували», а обладнання насосної станції було «розкрадене».

    Примітно, що ще на початку квітня ватажок угруповання «ДНР» Денис Пушилін заявив, що воду донеччанам і надалі планують підвозити. А вирішиться проблема нібито лише після «визволення території республіки». Під «визволенням» Пушилін має на увазі захоплення російськими окупантами всієї території Донецької області.

    Через масовий призив працівників критичної інфраструктури окупованим територіям Луганської і Донецької областей «світить» не лише гуманітарна катастрофа, а й демографічна криза. На вулицях міст, підконтрольних «ЛДНР», чоловіків майже не видно: їх або вже забрали на війну, або вони ховаються від мобілізації.

    На чоловіків призовного віку в ОРДЛО практично розпочато полювання: їх шукають по будинках, на роботі, на вулиці, намагаються обманом заманити у військкомати та погрожують штрафами чи звільненнями. Під примусову мобілізацію потрапляють усі мешканці квазіреспублік віком від 18 до 65 років. Серед тих, хто потрапив у полон ЗСУ, – вчителі, шахтарі та робітники без військової підготовки.

    На мою думку, за рахунок примусовій мобілізації в ОРДЛО кремль намагається компенсувати нестачу регулярних військ, які зазнали серйозних втрат в Україні.

    Річ у тім, що загальну мобілізацію в РФ, згідно до російських законів, може оголосити тільки президент країни і лише за умови того, що військові дії точитимуться безпосередньо на території російської федерації. Відтак Москва намагається перекрити ці прогалини учасниками приватних військових кампаній, членами так званого «кадирівського спецназу» і, передусім, мобілізованими мешканцями тимчасово окупованих територій Луганської й Донецької областей.

    Варто зазначити, що примусово мобілізованих громадян женуть на передову, як худобу на забій. При тому, що ці люди зазвичай не мають жодної військової підготовки чи бойового досвіду.

    Нагадаємо, у планах мобілізації «ДНР» та «ЛНР», йдеться про нарощування чисельності 1-го й 2-го армійських корпусів квазіреспублік до 100 тисяч.

    Утім, у кремлі стурбовані проваленням плану залучення «гарматного м'яса» на окупованих територіях. Тому днями до Луганська відрядили спеціальну комісію для перевірки стану бойової готовності військ РФ на чолі з так званим «куратором».

    Джерело: site.ua

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    Теги: росія окупанти Донбас «ДНР» «ЛНР» війна ОРДЛО демографічна криза Україна Денис Пушилін окупація #stoprussia
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    В окупованому Донецьку немає води: «мобілізували» сантехніків та електриків