Хвороба Росії: діагноз та схема лікування

Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

Чим більше страждань вони завдають, тим живішими себе відчувають

Одужання росіян почнеться з відмови від претензії на велич (величие)

Цю війну Росії в Україні і проти України називають безглуздою, беззмістовною.

Але це не так. В цій війні є сенси.

Велика електоральна підтримка цієї війни для мене базується на трьох сеансах в цій війні саме для росіян (не для Путіна).

1. Один із головних сенсів цієї війни для росіян – «наказать».

Я вже писала, що головною «скрепой» Росії виявилось насильство, головної релігією – війна. Основою соціального контракту – феодальні відносини. Це не теперішній феномен. Це сторіччями сформована традиція.

Тож, росіяни потерпають від жорстокого ставлення до них з боку влади

Щоб не відчувати програш Їм потрібен хтось слабший, щоб його карати. Без страждань інших вони не відчувають себе.

Бо бути останнім у ланцюгу насильства – це лузерство.

Війна дає підтвердження їх власного існування через страждання слабших. З цієї точки зору, чим більше страждань вони завдають, тим живішими себе відчувають.

Саме тому Росія знову и знову провокує збройні конфлікти та війни. Кроваві та жорстокі. Із стражданнями.

2. Ще один сенс конкретно цієї війни для росіян – помститися. Помститися нам за те, що Украіна більше не любить Росію. Ба більш – любить Європу і зраджує Росії з Європою. Україну за таку зраду, вважають росіяни, потрібно провчати і провчити. Якщо «по хорошему» не розуміємо, то бити (бо «бьет значит любит»). А якщо домашнє насильство не допоможе, то ніхто не відміняв «не доставайся же ты никому». Тобто забити до смерті і списати на те, що «сама виновата»

В цьому сенсі нещодавна декриміналізація домашнього насильства в Росії здається мені не просто логічним, а мега-символічним кроком.

3. Третій сенс цієї війни для росіян – матеріальний.

Тут не буду йти у пояснення, лише ще раз зазначу, що крадіжки під час війни також декриміналізовані нещодавно в Росії. Тобто красти і везти додому на війні законо та нормально. Це не крадіжка, це трофей

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Наприкінці додам дві тези:

1. Безкарність вбиває. Всі злочини росіян проти України і українців мають бути покарані. Злочини с точки зору українського та міжнародного права.

Покарані невідворотно і максимально публічно.

2. Садизм та абьюз в масштабах країни – не норм.

В цього садизму є витоки, традиція та носії. Є причини.

Якщо не працювати с цими причинами, росія буде продукувати війну знову і знову.

Працювати мають самі росіяни. Неможливо вилікувати без запиту. Хто має виступити терапевтом – велике питання. Точно не ми.

Я не знаю, хто і як зможе зробити насильство і війну для Росії довічним табу.

Але я точно знаю з чого почнеться одужання. Воно почнеться з відмови від претензії на велич (величие).

Взагалі від претензії.

Джерело: блог Наталії Ємченко

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