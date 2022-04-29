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    Думки вголос

    Хвороба Росії: діагноз та схема лікування

    • Наталія Ємченко

      Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

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    Чим більше страждань вони завдають, тим живішими себе відчувають - Хвороба Росії: діагноз та схема лікування
    Чим більше страждань вони завдають, тим живішими себе відчувають
    фото: reuters

    Одужання росіян почнеться з відмови від претензії на велич (величие)

    Цю війну Росії в Україні і проти України називають безглуздою, беззмістовною.

    Але це не так. В цій війні є сенси.

    Велика електоральна підтримка цієї війни для мене базується на трьох сеансах в цій війні саме для росіян (не для Путіна).

    1. Один із головних сенсів цієї війни для росіян – «наказать».

    Я вже писала, що головною «скрепой» Росії виявилось насильство, головної релігією – війна. Основою соціального контракту – феодальні відносини. Це не теперішній феномен. Це сторіччями сформована традиція.

    Тож, росіяни потерпають від жорстокого ставлення до них з боку влади

    Щоб не відчувати програш Їм потрібен хтось слабший, щоб його карати. Без страждань інших вони не відчувають себе.

    Бо бути останнім у ланцюгу насильства – це лузерство.

    Війна дає підтвердження їх власного існування через страждання слабших. З цієї точки зору, чим більше страждань вони завдають, тим живішими себе відчувають.

    Саме тому Росія знову и знову провокує збройні конфлікти та війни. Кроваві та жорстокі. Із стражданнями.

    2. Ще один сенс конкретно цієї війни для росіян – помститися. Помститися нам за те, що Украіна більше не любить Росію. Ба більш – любить Європу і зраджує Росії з Європою. Україну за таку зраду, вважають росіяни, потрібно провчати і провчити. Якщо «по хорошему» не розуміємо, то бити (бо «бьет значит любит»). А якщо домашнє насильство не допоможе, то ніхто не відміняв «не доставайся же ты никому». Тобто забити до смерті і списати на те, що «сама виновата»

    В цьому сенсі нещодавна декриміналізація домашнього насильства в Росії здається мені не просто логічним, а мега-символічним кроком.

    3. Третій сенс цієї війни для росіян – матеріальний.

    Тут не буду йти у пояснення, лише ще раз зазначу, що крадіжки під час війни також декриміналізовані нещодавно в Росії. Тобто красти і везти додому на війні законо та нормально. Це не крадіжка, це трофей

    ***

    Наприкінці додам дві тези:

    1. Безкарність вбиває. Всі злочини росіян проти України і українців мають бути покарані. Злочини с точки зору українського та міжнародного права.

    Покарані невідворотно і максимально публічно.

    2. Садизм та абьюз в масштабах країни – не норм.

    В цього садизму є витоки, традиція та носії. Є причини.

    Якщо не працювати с цими причинами, росія буде продукувати війну знову і знову.

    Працювати мають самі росіяни. Неможливо вилікувати без запиту. Хто має виступити терапевтом – велике питання. Точно не ми.

    Я не знаю, хто і як зможе зробити насильство і війну для Росії довічним табу.

    Але я точно знаю з чого почнеться одужання. Воно почнеться з відмови від претензії на велич (величие).

    Взагалі від претензії.

    Джерело: блог Наталії Ємченко

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    Теги: росія окупанти війна Україна домашнє насильство окупація #stoprussia
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    Хвороба Росії: діагноз та схема лікування