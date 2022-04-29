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    До Польщі прибув корабель із найбільшою від Іспанії військовою допомогою Україні

    Допомогу для України доставив&nbsp;корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії Ysabel - До Польщі прибув корабель із найбільшою від Іспанії військовою допомогою Україні
    Допомогу для України доставив корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії Ysabel
    фото: Dziennik.pl

    На борту іспанського корабля 200 тонн озброєння і військової техніки

    У польський порт Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії Ysabel із 200 тоннами озброєння і військової техніки для України. Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.

    Інформацію про прибуття логістичного корабля в порт Польщі і швартування 28 квітня підтвердив прессекретар 3-ї флотилії кораблів.

    Іспанський військовий корабель покинув базу Рота недалеко від Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.

    Крім боєприпасів та інших матеріалів, до поставки Україні від Іспанії входять 30 вантажівок і десять легких позашляховиків.

    Нагадаємо, палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.

    Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.

    У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували озброєння, яке наша країна може отримати в результаті ленд-лізу.

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    Теги: росія окупанти Польща війна Іспанія Україна окупація #stoprussia
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    До Польщі прибув корабель із найбільшою від Іспанії військовою допомогою Україні