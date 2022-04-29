До Польщі прибув корабель із найбільшою від Іспанії військовою допомогою Україні

На борту іспанського корабля 200 тонн озброєння і військової техніки

У польський порт Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії Ysabel із 200 тоннами озброєння і військової техніки для України. Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.

Інформацію про прибуття логістичного корабля в порт Польщі і швартування 28 квітня підтвердив прессекретар 3-ї флотилії кораблів.

Іспанський військовий корабель покинув базу Рота недалеко від Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.

Крім боєприпасів та інших матеріалів, до поставки Україні від Іспанії входять 30 вантажівок і десять легких позашляховиків.

Нагадаємо, палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.