До Польщі прибув корабель із найбільшою від Іспанії військовою допомогою Україні
На борту іспанського корабля 200 тонн озброєння і військової техніки
У польський порт Гдиня прибув корабель тилового забезпечення Військово-Морських сил Іспанії Ysabel із 200 тоннами озброєння і військової техніки для України. Про це повідомляє польське видання Dziennik.pl.
Інформацію про прибуття логістичного корабля в порт Польщі і швартування 28 квітня підтвердив прессекретар 3-ї флотилії кораблів.
Іспанський військовий корабель покинув базу Рота недалеко від Кадіса 22 квітня. На його борту - найбільша на сьогодні військова допомога, надана цією країною для ЗСУ.
Крім боєприпасів та інших матеріалів, до поставки Україні від Іспанії входять 30 вантажівок і десять легких позашляховиків.
Нагадаємо, палата представників США підтримала законопроєкт про ленд-ліз для України.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні. У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували озброєння, яке наша країна може отримати в результаті ленд-лізу.
Експерти упевнені, що ленд-ліз може відіграти переломну роль у російсько-українській війні.
У Генеральному штабі Збройних сил України перерахували озброєння, яке наша країна може отримати в результаті ленд-лізу.