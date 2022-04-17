Кого вбиває Росія на цій війні
Росія вбиває перш за все українських цивільних
Я, як математик, рахую (в сенсі – аналізую дані)
А дані такі
1. За 8 років з початку військового конфлікту (14 квітня 2014 року – 24 лютого 2022 року) на Донбасі за участю російських військових загинуло близько 14 тисяч людей.
З них приблизно 3 900 цивільних (всього, з усіх боків)
Серед військових десь 4 тисячі українських, близько 6 тисяч – російських та тих, хто називає себе військовими невизнаних республік.
Всі цифри – за даними ООН.
Більшість цивільних загинули в 2014 та 2015 році (більше 3000 людей). Детальну аналітику додам, але на ілюстрації ключові цифри є.
Окрема історія – де гинули цивільні і внаслідок чого.
Але зараз не про це.
2. За 50 днів повномасштабної війни Росії проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 року загинуло (за оцінками представників української влади):
- 20 тисяч російських військових (за денними ЗСУ)
- не менше ніж 22 тисячі українських цивільних (з урахуванням загиблих у Маріполі, де 20 тисяч – мінімальна цифра). Всі загиблі цивільні – громадяни України на території України
- від 2 до 3 тисяч українських військових (за даними Президента України)
3. Висновок такий.
Росія в цій війні вбиває перш за все Українських цивільних.
І стверджує, послідовно, на найвищому рівні, що все йде згідно з планами, цілями та завданням.