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    Думки вголос

    Кого вбиває Росія на цій війні

    • Наталія Ємченко

      Директор зі зв'язків з громадськістю та комунікацій СКМ

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    За 50 днів повномасштабної війни Росії проти України загинуло не менше ніж 22 тисячі українських цивільних - Кого вбиває Росія на цій війні
    За 50 днів повномасштабної війни Росії проти України загинуло не менше ніж 22 тисячі українських цивільних

    Росія вбиває перш за все українських цивільних

    Я, як математик, рахую (в сенсі – аналізую дані)

    А дані такі

    1. За 8 років з початку військового конфлікту (14 квітня 2014 року – 24 лютого 2022 року) на Донбасі за участю російських військових загинуло близько 14 тисяч людей.

    З них приблизно 3 900 цивільних (всього, з усіх боків)

    Серед військових десь 4 тисячі українських, близько 6 тисяч – російських та тих, хто називає себе військовими невизнаних республік.

    Всі цифри – за даними ООН.

    Більшість цивільних загинули в 2014 та 2015 році (більше 3000 людей). Детальну аналітику додам, але на ілюстрації ключові цифри є.

    Окрема історія – де гинули цивільні і внаслідок чого.

    Але зараз не про це.

    2. За 50 днів повномасштабної війни Росії проти України, яка розпочалась 24 лютого 2022 року загинуло (за оцінками представників української влади):

    • 20 тисяч російських військових (за денними ЗСУ)
    • не менше ніж 22 тисячі українських цивільних (з урахуванням загиблих у Маріполі, де 20 тисяч – мінімальна цифра). Всі загиблі цивільні – громадяни України на території України
    • від 2 до 3 тисяч українських військових (за даними Президента України)

    3. Висновок такий.

    Росія в цій війні вбиває перш за все Українських цивільних.

    І стверджує, послідовно, на найвищому рівні, що все йде згідно з планами, цілями та завданням.

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Кого вбиває Росія на цій війні