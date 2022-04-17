Уже 20 300 знищених окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
Українські Збройні сили знищили 165 літаків противника
Міністерство оборони України оновило дані щодо загальних бойових втрат противника. Станом на 17 квітня вони становлять:
- особового складу – близько 20300 осіб ліквідовано;
- танків ‒ 773 од;
- бойових броньованих машин ‒ 2002 од;
- артилерійських систем – 376 од;
- РСЗВ – 127 од;
- засоби ППО – 66 од;
- літаків – 165 од;
- гелікоптерів – 146 од;
- автомобільної техніки – 1471 од;
- кораблі /катери – 8 од;
- цистерн з ПММ – 76;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148.
- Спеціальна техніка – 27.
- Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.
У Міноборони зауважили, що дані уточнюються.
Нагадаємо, розпочалася п’ятдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.
Також у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.
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