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    Події в Україні

    Уже 20 300 знищених окупантів. Генштаб оновив втрати ворога

    Українські вояки ефективно знищують окупантів - Уже 20 300 знищених окупантів. Генштаб оновив втрати ворога
    Українські вояки ефективно знищують окупантів
    фото з відкритих джерел

    Українські Збройні сили знищили 165 літаків противника

    Міністерство оборони України оновило дані щодо загальних бойових втрат противника. Станом на 17 квітня вони становлять:

    • особового складу – близько 20300 осіб ліквідовано;
    • танків ‒ 773 од;
    • бойових броньованих машин ‒ 2002 од;
    • артилерійських систем – 376 од;
    • РСЗВ – 127 од;
    • засоби ППО – 66 од;
    • літаків – 165 од;
    • гелікоптерів – 146 од;
    • автомобільної техніки – 1471 од;
    • кораблі /катери – 8 од;
    • цистерн з ПММ – 76;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 148.
    • Спеціальна техніка – 27.
    • Пускові установки ОТРК/ТРК – 4.

    У Міноборони зауважили, що дані уточнюються.

    Нагадаємо, розпочалася п’ятдесят третя доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Ворог продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти нашої Держави.

    Також у Маріуполі загинула медик Національної гвардії, старший сержант Олена Кушнір, яка залишалася в місті рятувати військових та цивільних.

    Напередодні Зеленський розповів, що потрібно для порятунку Маріуполя.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Міноборони війна путін Генштаб Україна окупація #stoprussia
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    Уже 20 300 знищених окупантів. Генштаб оновив втрати ворога