Європа різко знизила закупки газу в Росії

У Росії переконують: «Газпром» здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі

У Росії пов'язують це зі святами

Країни Європи різко скоротили заявки на постачання російського газу. За інформацією російського «Інтерфакса», це пов'язано з настаннями свят. Однак не викликає сумнівів те, що ЄС робить усе можливе для енергетичної незалежності від РФ.

««Газпром» здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів – 71,6 млн кубометрів на 15 квітня», – заявив офіційний представник компанії Сергій Купріянов.

За даними асоціації WindEurope, якщо минулого тижня (4-10 квітня) вітряки забезпечили в середньому близько 25% вироблення електрики ЄС, то за шість днів поточного тижня цей показник становить у середньому лише 13%. У Росії виправдовуються, що газопровід «Ямал-Європа» на ділянці між Німеччиною та Польщею з 7 квітня безперервно працює у реверсному режимі.

Нагадаємо, що 31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.

Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Там заявили, що його виконання – це порушення санкцій. Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію.

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