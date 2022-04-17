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    Економіка та фінанси

    Європа різко знизила закупки газу в Росії

    У Росії переконують:&nbsp;&laquo;Газпром&raquo;&nbsp;здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у&nbsp;штатному режимі - Європа різко знизила закупки газу в Росії
    У Росії переконують: «Газпром» здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі
    фото з відкритих джерел

    У Росії пов'язують це зі святами

    Країни Європи різко скоротили заявки на постачання російського газу. За інформацією російського «Інтерфакса», це пов'язано з настаннями свят. Однак не викликає сумнівів те, що ЄС робить усе можливе для енергетичної незалежності від РФ.

    ««Газпром» здійснює подачу російського газу для транзиту через територію України у штатному режимі, відповідно до заявок європейських споживачів 71,6 млн кубометрів на 15 квітня», заявив офіційний представник компанії Сергій Купріянов.

    За даними асоціації WindEurope, якщо минулого тижня (4-10 квітня) вітряки забезпечили в середньому близько 25% вироблення електрики ЄС, то за шість днів поточного тижня цей показник становить у середньому лише 13%. У Росії виправдовуються, що газопровід «Ямал-Європа» на ділянці між Німеччиною та Польщею з 7 квітня безперервно працює у реверсному режимі.

    Нагадаємо, що 31 березня Путін підписав указ про переведення розрахунків за газ на рублі. Проте лідери Європейського Союзу одноголосно виступили проти оплати за російське блакитне паливо в цій валюті.

    Європейська комісія проаналізувала указ Путіна щодо оплати за російський газ у рублях. Там заявили, що його виконання – це порушення санкцій. Зазначається, що своїми діями президент країни-агресорки намагається суттєво змінити процедуру розрахунку та створити нову правову ситуацію.

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    Теги: ЄС росія окупанти Польща газ Газпром війна Європа Україна окупація #stoprussia
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    Європа різко знизила закупки газу в Росії