Московські батюшки зруйнували престол у храмі, щоб не приєднуватися до Помісної церкви

Хіба ці люди вірять у Бога? Страшно подумати, що на них чекає!

Люди, які називають себе священиками ламають Трапезу Господню, поводять себе, як грабіжники, мародери

Господи! Яка ганьба! Московські попи руйнують Престол у храмі!

Навіть страшно уявити, що з цими людьми тепер буде. Подивіться, ці лукаві Бога не бояться!

15 квітня 2022 року громада Миколаївського храму на території Військового ліцею імені Івана Богуна у Боярці на Київщині ухвалила рішення вийти з московського патріархату і воз'єднатися з Переяславсько-Вишневська єпархія Православна Церква України.

Духовенству РПЦ #церкваокупанта у Боярці було запропоновано приєднатися до канонічної Православної Церкви України, але вони відмовилися. Громада запропонувала лукавим московитам забрати свої особисті речі, але вони почали ламати Престол і винесли ікони з храму.

Навіть страшно уявити, що це відбувається на наших очах. Люди, які називають себе священиками ламають Трапезу Господню, поводять себе, як грабіжники, мародери…

Хіба ці люди вірять у Бога? Страшно подумати, що на них чекає!

Отче, прости їм, бо не знають вони, що чинять!» (Лк. 23:34).

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