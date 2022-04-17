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    Думки вголос

    Московські батюшки зруйнували престол у храмі, щоб не приєднуватися до Помісної церкви

    Хіба ці люди вірять у Бога? Страшно подумати, що на них чекає! - Московські батюшки зруйнували престол у храмі, щоб не приєднуватися до Помісної церкви
    Хіба ці люди вірять у Бога? Страшно подумати, що на них чекає!

    Люди, які називають себе священиками ламають Трапезу Господню, поводять себе, як грабіжники, мародери

    Господи! Яка ганьба! Московські попи руйнують Престол у храмі!

    Навіть страшно уявити, що з цими людьми тепер буде. Подивіться, ці лукаві Бога не бояться!

    15 квітня 2022 року громада Миколаївського храму на території Військового ліцею імені Івана Богуна у Боярці на Київщині ухвалила рішення вийти з московського патріархату і воз'єднатися з Переяславсько-Вишневська єпархія Православна Церква України.

    Духовенству РПЦ #церкваокупанта у Боярці було запропоновано приєднатися до канонічної Православної Церкви України, але вони відмовилися. Громада запропонувала лукавим московитам забрати свої особисті речі, але вони почали ламати Престол і винесли ікони з храму.

    Навіть страшно уявити, що це відбувається на наших очах. Люди, які називають себе священиками ламають Трапезу Господню, поводять себе, як грабіжники, мародери…

    Хіба ці люди вірять у Бога? Страшно подумати, що на них чекає!

    Отче, прости їм, бо не знають вони, що чинять!» (Лк. 23:34).

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: росія окупанти війна Російська православна церква в Україні Українська православна церква Україна окупація #stoprussia
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    Московські батюшки зруйнували престол у храмі, щоб не приєднуватися до Помісної церкви