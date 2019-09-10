Чому самогубство є одним з найстрашніших гріхів

Важливо замислитись над тим, як нам вберегти найцінніший Божий дар – життя – і як допомогти врятувати його тим, хто поруч із нами, але потрапив у полон безнадії, відчаю, гріховності

Наше життя визначається станом нашого внутрішнього, морального світу. Не лише діями, а й думками, світосприйняттям ми можемо змінити своє життя, часом, навіть життя інших. Проте, не можна давати свободу думкам без контролю розуму, за ними треба дуже уважно стежити. Пускаючи в себе різного роду брудні думки, не треба вважати, що ми залишаємося без змін. Кожним таким актом ми наносимо душі певну рану. Тож, якщо ми здатні керувати нашими думками, то вони роблять нас кращими, якщо ж ми не в змозі їх контролювати – вони можуть зробити нас гіршими, зашкодити нам.

Безконтрольні та руйнуючі думки штовхають людину до гріхів, одним із найстрашніших з яких є самогубство людини, самозараження, самокаліцтво. Самогубець постає проти Божественного задуму й порядку та відкидає своє призначення у цьому світі: він самовільно припиняє дароване життя, що належить не тільки йому, але, насамперед, Богові, а також – його ближнім. Сьогодні у світі відзначають День запобігання самогубствам, адже ця проблема сягла вже планетарного масштабу: за даними ВООЗ кожні 40 секунд у світі хтось накладає на себе руки… Тож важливо замислитись над тим, як нам вберегти найцінніший Божий дар – життя – і як допомогти врятувати його тим, хто поруч із нами, але потрапив у полон безнадії, відчаю, гріховності. Всемилостивий Господь дарував нам для цього усі засоби: у Священному Писанні можна віднайти усі підказки та відповіді для розв’язання будь-яких проблем. Головне – любити і жити за Заповідями Божими, робити правильний вибір між добром і злом, правдою й обманом, милістю і жадібністю, любов’ю і ненавистю. Адже порушення Заповідей – це як вино з отрутою: спочатку воно смачне, солодке, хмільне, добре розслабляє, а потім – отруює організм, спричиняє болі й фізичні муки, смерть... Тож піклуйтеся про свій внутрішній світ, про свою душу і тіло: «Хiба не знаєте, що тiла вашi є храм Святого Духа, Який живе у вас i Якого ви маєте вiд Бога, i ви не свої? Бо ви купленi дорогою цiною. Отже, прославляйте Бога в тiлах ваших i в душах ваших, якi є Божi» (1 Кор. 6: 19 – 20).

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