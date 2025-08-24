З Днем Незалежності України!

Сердечні вітання всім вам, дорогі українці, з нашим спільним і таким важливим державним святом – з Днем Незалежності України, зі святом на честь відновлення нашої тисячолітньої державності! З гордістю несімо в серці любов і шану до рідної землі, ввіреної нам Богом. З Господньої волі кожен із нас народжується у певний час в певному місці. Ми з вами народилися українцями або стали нами за власним життєвим покликом, Україна – наша єдина земна батьківщина, наш рідний дім. І ми маємо дбати про нього, захищати, укріпляти та розбудовувати.

Держава і країна – це не якісь абстрактні поняття, але, насамперед, це та громада, яка їх творить і наповнює змістом, тобто всі ми з вами, це народ, який ми складаємо - народ України. Серед різних народів Бог благословив буття нашого народ як унікального, окремого, наділеного своєю власною мовою та культурою, оселеного у своєму краї. А ще він благословив нас сильним і палким духом, особливим почуттям справедливості, волелюбством, щирістю, сердечністю та відданістю.

Ми як українці отримали великі дари від Бога: ми маємо славну понад тисячолітню історію України-Руси, маємо міцне коріння і давню віру, власну помісну Церкву і свої святині. Будьмо вдячні Господу, що Він благословив буття нашого народу, дарував нам свободу, благословив мати державну й духовну незалежність, а також – багато союзників і друзів у цьому світі.

Відзначаючи сьогодні 34-ту річницю відновлення нашої державної незалежності, просімо в Господа справедливого миру та єдності для України, солідарності з усім цивілізованим світом та гідного майбуття для нашого народу.

Боже Великий, Єдиний, нам Україну храни!