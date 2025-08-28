Успіння Борогородиці. Росія влаштувала іродовове святкування

На словах російська імперія зла вдає з себе «захисницю православʼя»

Сьогодні за старим календарем, якого дотримуються в російському патріархаті – свято Успіння Богородиці. Але російське святкування – як бачимо і чуємо, є святкуванням іродовим.

На словах російська імперія зла вдає з себе «захисницю православʼя», але ділами доводить свою сатанинську сутність. В той день, коли росіяни мали би вшановувати Божу Матір, вони знову примножують смерті та руйнування, проливають кров невинних. А Успенська Печерська лавра, велика святиня всього християнського світу, разом з цілим Києвом здригається цієї ночі від вибухів.

Писання свідчить: «Сам сатана набирає вигляду ангела свiтла, а тому не велика рiч, коли й слуги його набирають вигляду служителiв правди; але кiнець їх буде по дiлах їхніх» (2 Кор. 11:14-15). Російський кривавий тиран на Алясці нещодавно дарував американському православному єпископу ікону, вдаючи з себе християнина і миротворця. Але водночас знову і знову віддає накази, посилаючи серед ночі та вдень, у будні та на свята смерть на голови мирних українців.

Воістину цей слуга сатани, що вдає з себе «служителя правди», заслуговує на немилосердний суд і кару Божу, бо сам є безбожним і немилосердним, лицемірним і неправдомовним!

Завтра наша Церква згадує Усікновення глави Іоана Хрестителя. Тоді ганебний тиран Ірод на догоду своїм друзям і коханці, святкуючи, віддав наказ стратити пророка Божого, який викривав його злочини. Але, як ми знаємо з історії, недовгим по тому було Іродове правління, якого він був позбавлений, і смерть його була ганебною та у вигнанні.

Нехай і на цього нового Ірода, служителя сатани, і на поплічників його прийде кара Божа за всі злочини, які він вчинив та продовжує чинити, за всю невинно пролиту кров і за всі завдані ним страждання! «Постав над ним нечестивого, і диявол нехай стане праворуч нього. Коли стане на суд, хай він вийде осудженим, і молитва його буде йому за гріх. Нехай дні його будуть короткими і достоїнство його перейме інший» (Псалом 108:6-8). І нехай за волею Божою буде так!