Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Кремлівський послідовник сатани прагне панувати над цілим світом

З нами сила благодаті Божої, з нами архангел Михаїл і воїнство небесне, з нами собори святих землі Української

Соборно прославляючи сьогодні ангелів добрих, вірних Богові, все небесне воїнство на чолі з найвищим архангелом, архистратигом Михаїлом, просімо в них захисту й покровительства, щоби допомогли нашому народу перемогти ворогів, які прийшли до наших домівок, аби нас знищити, стерти з лиця землі, відібрати те, що їм не належить – нашу Богом дану Батьківщину. 

Архистратиг Михаїл як перший воїн Господній несе особливе служіння: він бореться проти зла і є захисником правди. Він протистоїть дияволу і його слугам, духам і злим людям, допомагаючи тим, хто вірний Богові, перемагати у боротьбі. Тому він не лише очолює вірних ангелів, але, віримо, також допомагає людям, які зі зброєю в руках захищають правду і добро.

Його допомога особливо потрібна нашим захисникам, нашим вірним воїнам, синам і донькам українського народу, які сміливо, жертовно і віддано на полі бою захищають правду, справедливість та добро, захищають свої родини, близьких людей, саме життя. Віримо, що з Божою допомогою так само, як був скинутий з небес сатана, буде скинутий з кремлівського владного престолу і його вірний слуга, нинішній агресор, очільник російської імперії зла.

Архангел Михаїл є покровителем столиці нашої держави, золотоверхого Києва. Він також є патроном посвяченого його імені Свято-Михайлівського Золотоверхого собору – справжнього символу відродження, незламності духу, боротьби за правду і волю, символу пам’яті, що вшановує новітніх героїв. А також – покровителем багатьох інших українських православних храмів, освячених на честь архистратига Михаїла.

На початках світу архистратиг Михаїл повстав проти омани диявола, боровся з ним та скинув його. Ми теж нині боремося проти омани кремлівського диктатора, проти неправди, горя і зла, яке він сіє у всьому світі. Нинішній кремлівський послідовник сатани теж прагне будь-що панувати над цілим світом, користується для зміцнення своєї влади тими ж засобами, що і диявол: брехнею і спокусами, позбавленням свободи і закріпаченням у рабство, злом і вбивством. Нинішні прислужники диявола ширять зло, примножують злодіяння і злочини як проти Бога, так і проти людей.

Тому в нашій боротьбі ми бачимо важливу духовну складову: ми як Церква і як народ протистоїмо новітній злочинній тиранії, натхненником якої є диявол. І хоча боротьба наша є важкою, але ми впевнені, що стоїмо на боці правди, що ми захищаємо добро, ми боремося за свободу і життя, розуміючи їх у християнському сенсі як дари Всевишнього Творця та ознаки богоподібної людської природи.

І ми віримо, що досягнемо у цій боротьбі перемоги. З нами сила благодаті Божої, з нами архангел Михаїл і воїнство небесне, з нами собори святих землі Української. Тож нехай милістю Господньою та молитвами і заступництвом святих наблизиться довгоочікувана перемога та справедливий мир для України!

Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
