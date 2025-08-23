Головна Думки вголос Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
search button user button menu button
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Коли майорить український прапор – він оповідає історію

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
На знак солідарності в боротьбі за правду наш прапор майорить в різних країнах світу
фото: Офіс президента

Прапор – це наш національний символ та наша гордість, що позначає простір свободи та гідності

Синьо-жовтий стяг в новітній історії не лише нам, але вже і усьому світові оповідає дуже важливу історію. Він символізує боротьбу проти зла, волю, духовну міць, мужність і єдність. Він передає надію, віру та мрію великого, сміливого, боголюбивого українського народу. Український Державний Прапор – це наш національний символ та наша гордість, що позначає простір свободи та гідності.

На знак солідарності в боротьбі за правду наш прапор майорить в різних країнах світу, поруч з місцевими державними стягами. І ці синьо-жовті кольори відлунюють в серцях українців, де б вони їх не побачили. Повертаючись додому з полону, змучені, але незламні духом українці, цілують і притискають наш прапор до грудей, до серця. Наші захисники мужньо тримають оборону під цим славним стягом і саме ним знаменують свої перемоги, звільнення наших сіл і міст від окупантів.

Тисячі прапорів майорять і на місцях спочинку наших новітніх героїв, нагадуючи всім нам про велику цінність свободи і про велику ціну, яку український народ платить за те, щоби бути вільним і незалежним на власній землі, у своєму домі, в рідній Батьківщині.

Коли майорить український прапор – він оповідає історію. Історію захисників і захисниць, їхніх родин, спільноти, народу, співвітчизників. Оповідає історію мужності, жертовності, сили духу, звитяги і перемоги. Молімо Господа, щоби допомагав нам у нашій боротьбі за свободу і справедливий мир. Щоби наш синьо-жовтий прапор майорів над кожним містом і селищем та селом вільної, незалежної, соборної України та був гідно шанований у всьому світі.

З Богом – переможемо!

Читайте також:

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Україна українці прапор

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Трамп 15 серпня 2025 року перейняв сумну славу премʼєр-міністра Британії Невіла Чемберлена
Трамп прагнув здобути Нобелівську премію, а отримає сумну славу Чемберлена
16 серпня, 11:11
Саме бідність і вразливість виявились тим фактором, який не дозволив Україні перетворитися на пострадянську автократію
Реформи від бідності. Історія українських урядів
2 серпня, 11:45
Кожна одиниця у зменшенні бойових втрат – це пропорційно зменшення втрат через СЗЧ
Хто має рятувати життя солдата на фронті?
28 липня, 17:47
Трамп також хоче у перспективі вийти на Велику угоду (Big Deal) з Путіним
Переговори на Алясці. Це не кульмінація, це лише початок
15 серпня, 13:10
У підсумку після саміту ЄС і Китай опублікували власні односторонні заяви
Пекін не здає Москву. Як завершився саміт ЄС-Китай
26 липня, 18:28
32-річний ІТ-фахівець за дорученням ФСБ мав навести російські ракети на радіолокаційні станції ППО
Наводили ракети на українську ППО: у Києві затримано двох зрадників, які працювали на РФ
29 липня, 15:10
Ектор поділився, що ще у 2005 році хотів працювати в Україні
Ектор Хіменес-Браво згадав перші враження від України після проживання в Росії
6 серпня, 05:08
Картопля є найулюбленішою «стравою» колорадських жуків
Цього літа в Україні майже немає колорадського жука: пояснення науковця
15 серпня, 10:36
Рубіо визнав, що США можуть бути не в змозі створити сценарій для припинення війни в Україні
Рубіо назвав єдиний спосіб досягти угоди між Україною та РФ
17 серпня, 17:48

Митрополит Київський і всієї України Епіфаній

Коли майорить український прапор – він оповідає історію
Коли майорить український прапор – він оповідає історію
Війна йде не лише за кордони, вона йде за нашу духовну ідентичність
Війна йде не лише за кордони, вона йде за нашу духовну ідентичність
Сила Конституції проти ворогів
Сила Конституції проти ворогів
Найгостріша і найточніша зброя журналістів – слово – повинна влучати точно в ціль
Найгостріша і найточніша зброя журналістів – слово – повинна влучати точно в ціль
Не абстрактна війна вбиває українських дітей. У цього тяжкого злочину є конкретні замовники і виконавці
Не абстрактна війна вбиває українських дітей. У цього тяжкого злочину є конкретні замовники і виконавці
У Бога немає мертвих, у нього усі живі
У Бога немає мертвих, у нього усі живі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
280K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 серпня: ситуація на фронті
111K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 серпня 2025
70K
Синоптикиня Діденко розповіла, чи повернеться спека в Україну
12K
Скільки потрібно заробляти, щоб купити будинок у Німеччині
8222
Покоління зумерів відмовляється від друзів: названо причину
8019
«Змусили роздягнутися перед чоловіком-лікарем». Спортсменка поскаржилася на огляд перед стартом

Новини

На Київщині вантажівка злетіла з дороги
Вчора, 23:37
Дев'ятеро постраждалих, серед яких є діти: на Житомирщині зіткнулись два авто
Вчора, 21:20
Чи можуть відповіді ШІ бути доказами у справі: пояснення Верховного суду
Вчора, 20:46
Атаки на «Північний потік»: українець відмовився від екстрадиції до Німеччини
Вчора, 20:17
Ракета «Фламінго»: Україна планує виробляти по 200 одиниць на місяць
Вчора, 18:53
Рада підтримала законопроєкт, який ускладнить боротьбу з корупцією
21 серпня, 14:53

Прес-релізи

«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
«Кортес» під водою: театр «Золоті ворота» представить відеоверсію вистави-переможниці премії «Гра»
19 серпня, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua