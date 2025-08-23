Прапор – це наш національний символ та наша гордість, що позначає простір свободи та гідності

Синьо-жовтий стяг в новітній історії не лише нам, але вже і усьому світові оповідає дуже важливу історію. Він символізує боротьбу проти зла, волю, духовну міць, мужність і єдність. Він передає надію, віру та мрію великого, сміливого, боголюбивого українського народу. Український Державний Прапор – це наш національний символ та наша гордість, що позначає простір свободи та гідності.

На знак солідарності в боротьбі за правду наш прапор майорить в різних країнах світу, поруч з місцевими державними стягами. І ці синьо-жовті кольори відлунюють в серцях українців, де б вони їх не побачили. Повертаючись додому з полону, змучені, але незламні духом українці, цілують і притискають наш прапор до грудей, до серця. Наші захисники мужньо тримають оборону під цим славним стягом і саме ним знаменують свої перемоги, звільнення наших сіл і міст від окупантів.

Тисячі прапорів майорять і на місцях спочинку наших новітніх героїв, нагадуючи всім нам про велику цінність свободи і про велику ціну, яку український народ платить за те, щоби бути вільним і незалежним на власній землі, у своєму домі, в рідній Батьківщині.

Коли майорить український прапор – він оповідає історію. Історію захисників і захисниць, їхніх родин, спільноти, народу, співвітчизників. Оповідає історію мужності, жертовності, сили духу, звитяги і перемоги. Молімо Господа, щоби допомагав нам у нашій боротьбі за свободу і справедливий мир. Щоби наш синьо-жовтий прапор майорів над кожним містом і селищем та селом вільної, незалежної, соборної України та був гідно шанований у всьому світі.

З Богом – переможемо!