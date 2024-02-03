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Митрополит Київський і всієї України Епіфаній Предстоятель православної церкви України

Чому важливо святкувати дні народження

glavcom.ua
«Маємо дякувати нашим найближчим людям, які дарують нам підтримку і турботу»
фото: ПЦУ

«За всіма великими здобутками і перемогами стоїть не одна людина, а велика сила людей, які робили правильні вчинки у потрібний час»

Для чого ми відзначаємо певні дати, ювілеї, річниці? Адже час спливає, й усе – «суєта суєт», як писав Екклезiаст. Наше життя проходить, як клубок ниток, з року в рік розмотуючись, залишаючи за собою довгу тятиву, яку ніхто назад вже не змотає. Але щоб наше життя не було марним, ми повинні озиратися й аналізувати: що втратили, а чого набули, що спрямували на добро. Тому й виокремлюємо певні символічні відтинки часу ми для того, щоби «з відстані» поглянути на пройдений шлях і найперше – подякувати.

Подякувати Богові за те, що Він дав нам цей шлях пройти і дарував все необхідне для цього. Маємо дякувати нашим мужнім новітнім героям, нашим захисниками, воїнам, синам і дочкам України, завдяки жертовному героїзму яких ми живемо і молимось в незалежній Україні та Українській Церкві. Адже кожен місяць, день, кожна мить нашої волі, нашого життя, нашої молитви рідною мовою та праці мають надзвичайну дорогу ціну – ціну відданої нашими захисниками крові, ціну їхніх життів, болі і непоправних втрат їхніх рідних. Ніколи не забуваймо про це!

Маємо дякувати нашим найближчим людям, які дарують нам підтримку і турботу. А за всіма добрими словами про здобутки ми повинні чітко бачити, що ці досягнення стали можливими завдяки багатьом. Без усіх вас, без взаємодії повноти нашої Церкви, без нашої єдності та співпраці – не було би того, чим ми зараз втішаємося по перших п’яти роках утвердження єдиної помісної Православної Церкви України.

В єдності наша сила – завжди про це говорив і буду говорити. За всіма великими здобутками і перемогами стоїть не одна людина, а велика сила людей, які робили правильні вчинки у потрібний час.

Тож сьогодні, в день п’ятої річниці від дня інтронізації як Предстоятеля Православної Церкви України і в день мого 45-ліття, дякую всім і кожному – за довіру, за підтримку, допомогу і розуміння. Ніхто не знає, що нас чекає далі. Але я точно знаю, що ми встоїмо лише разом – в єдності, любові, взаємній повазі, маючи непохитну віру в Бога і працюючи на нашу спільну велику Українську Перемогу. Слава Богу за все!

Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Епіфаній день народження

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