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«Всі будуть воювати» – військова Аліна Михайлова розповіла, кого бракує у війську

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Всі будуть воювати» – військова Аліна Михайлова розповіла, кого бракує у війську
фото: Facebook / Alina.Mykhailova

Керівниця медичної служби «Ульф»: «Потрібно змиритися з тим, що кожен сьогодні призовного віку, навіть непризовного віку»

Наречена Да Вінчі, військова Аліна Михайлова розповіла в інтерв'ю Наталії Нагорній про те, який зараз в ЗСУ дефіцит кадрів як на цивільних посадах, так і на військових.

Керівниця медичної служби наголошує, що не розуміє, чому на рівні держави «згладжуються криві кути», і не пояснюють людям, що у війську рано чи пізно будуть всі.

«Якщо ви запитаєте у притомних офіцерів, кого вам бракує, він скаже, так, мені бракує, звичайно, піхоти, але він скаже, що і бракує офіцерів молодшого офіцерського складу, командирів, водіїв, командирів роти, на них просто немає людей. Тому що кадрового резерву немає», – розповідає військова.

За її словами, зараз є можливість вибрати, з ким і де можна воювати: чи це батальйон, підрозділ, рота. Обирати, щоб зрозуміти, чи є буде у вибраному підрозділі певний стрижень ідеальності, чи зійдуться ваші цінності із командуванням.

«Всі ці історії, що там хтось не хоче йти в армію, всі будуть воювати. Просто потрібно змиритися з тим, що кожен сьогодні призовного віку, навіть непризовного віку. У нас на сьогодні дуже багато анкет у батальйон, ми зараз проводимо мобілізацію, хлопці там по 20-21 рік, 18-річні, які там школу закінчили, воювати будуть всі», – зауважила керівниця медичної служби.

Аліна Михайлова розповіла, що, наприклад, до її батальйону не можуть знайти навіть бухгалтерів, фінансистів, чи слюсаря-електрика, який би ремонтував машини. Вона пояснює, що ці люди не підуть на фронт, але й такі цивільні посади закрити дуже важко.

«Я насправді, хоч би які в мене були сумніви й сумні думки про все, я хочу вірити, що якось з усього цього ми викарабкаємося, тому що у нас просто немає виходу. І всі, хто сьогодні тримає економічний фронт, хто досі не у війську, повинні підготуватися до того, що вони повиннні також підключатися. Тому що інших варіантів у нас немає. Ми або програємо, або ми виграємо», – наголосила Аліна Михайлова.

Вона також додала, що Україні вкрай необіхдна допомога партнерів, проте військова вважає, що тільки Україні потрібно, щоб наша держава була на мапі Європи.

Нагадаємо, стендаперка втрапила до скандалу через жарт про вдів, наречена полеглого Да Вінчі відповіла їй.

Раніше Зеленський заявив, що всі чоловіки повинні або працювати, або воювати.

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Теги: день народження фронт Дмитро Коцюбайло держава машини

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