«Всі будуть воювати» – військова Аліна Михайлова розповіла, кого бракує у війську

Керівниця медичної служби «Ульф»: «Потрібно змиритися з тим, що кожен сьогодні призовного віку, навіть непризовного віку»

Наречена Да Вінчі, військова Аліна Михайлова розповіла в інтерв'ю Наталії Нагорній про те, який зараз в ЗСУ дефіцит кадрів як на цивільних посадах, так і на військових.

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Керівниця медичної служби наголошує, що не розуміє, чому на рівні держави «згладжуються криві кути», і не пояснюють людям, що у війську рано чи пізно будуть всі.

«Якщо ви запитаєте у притомних офіцерів, кого вам бракує, він скаже, так, мені бракує, звичайно, піхоти, але він скаже, що і бракує офіцерів молодшого офіцерського складу, командирів, водіїв, командирів роти, на них просто немає людей. Тому що кадрового резерву немає», – розповідає військова.

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За її словами, зараз є можливість вибрати, з ким і де можна воювати: чи це батальйон, підрозділ, рота. Обирати, щоб зрозуміти, чи є буде у вибраному підрозділі певний стрижень ідеальності, чи зійдуться ваші цінності із командуванням.

«Всі ці історії, що там хтось не хоче йти в армію, всі будуть воювати. Просто потрібно змиритися з тим, що кожен сьогодні призовного віку, навіть непризовного віку. У нас на сьогодні дуже багато анкет у батальйон, ми зараз проводимо мобілізацію, хлопці там по 20-21 рік, 18-річні, які там школу закінчили, воювати будуть всі», – зауважила керівниця медичної служби.

Аліна Михайлова розповіла, що, наприклад, до її батальйону не можуть знайти навіть бухгалтерів, фінансистів, чи слюсаря-електрика, який би ремонтував машини. Вона пояснює, що ці люди не підуть на фронт, але й такі цивільні посади закрити дуже важко.

«Я насправді, хоч би які в мене були сумніви й сумні думки про все, я хочу вірити, що якось з усього цього ми викарабкаємося, тому що у нас просто немає виходу. І всі, хто сьогодні тримає економічний фронт, хто досі не у війську, повинні підготуватися до того, що вони повиннні також підключатися. Тому що інших варіантів у нас немає. Ми або програємо, або ми виграємо», – наголосила Аліна Михайлова.

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Вона також додала, що Україні вкрай необіхдна допомога партнерів, проте військова вважає, що тільки Україні потрібно, щоб наша держава була на мапі Європи.

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