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Сто років від дня народження Сергія Параджанова: згадуємо легенду кіно

Христина Петренко
glavcom.ua
Сто років від дня народження Сергія Параджанова: згадуємо легенду кіно
Картина Сергія Параджанова «Тіні забутих предків» отримала 28 міжнародних нагород
фото з відкритих джерел

9 січня 2024 року виповнюється 100-річчя з дня народження кінорежисера, сценариста, митця Сергія Параджанова

Згідно із рішенням ЮНЕСКО, 2024 рік – рік Сергія Параджанова, 100-річчя якого сьогодні відзначають в Україні. 

Сергія Параджанов – творець всесвітньо відомої кінострічки «Тіні забутих предків» за однойменною повістю Михайла Коцюбинського та сповненого поетики фільму «Колір гранату».  Саме його картина «Тіні забутих предків» отримала 28 міжнародних нагород, 24 Гран-прі міжнародних фестивалів, а за кількістю призів увійшла до Книги рекордів Гіннесса.

Зазнавши політичного переслідування і пройшовши випробування радянськими таборами, режисер подарував світу й інші видатні роботи – «Легенда про Сурамську фортецю» та «Ашик-Керіб».

Як повідомляє Національна спілка кінематографістів, 9 січня, у вівторок, у Червоній залі Будинку кіно відбудеться вечір з нагоди 100-літнього ювілею Сергія Параджанова. Початок події – о 18-й годині. Передбачається велика кінопрограма, участь українських зірок кіно.

Параджанова посмертно нагородили Державною премією України ім. Т. Шевченка
Параджанова посмертно нагородили Державною премією України ім. Т. Шевченка
фото з відкритих джерел

Сергій Параджанов є одним із представників хвилі українського поетичного кіно. Його кінострічка «Тіні забутих предків», заснована на однойменній повісті Михайла Коцюбинського, посідає 1-ше місце у списку 100 найкращих українських фільмів та мала багато нагород на міжнародних фестивалях. Також Параджанов започаткував в українському образотворчому мистецтві жанр колажу, який створював на засадах концептуалізму.

Сергій Параджанов прожив недовге, важке, але дуже яскраве творче життя, сповнене боротьбою за право творити вільно і чесно. У 1990 році отримав звання народного артиста УРСР (посмертно), а у 1991 році – Державну премію України ім. Т. Шевченка (посмертно).

9 січня 2024 року його ювілей святкує світ, та найбільше його шанують у Вірменії, Грузії та Україн. І Київ, в який режисер був закоханий, і про який мріяв створити фільм.

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Теги: книги ЮНЕСКО фільм картина день народження ювілей

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