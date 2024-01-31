Патріарх Кирило нагородив митрополита Московської церкви в Україні

Патріарх Кирило привітав з ювілеєм українського митрополита Іонафана

30 січня відомий український ієрарх УПЦ МП митрополит Тульчинський і Брацлавський Іонафан відсвяткував 75-річчя. З цієї нагоди патріарх Російської православної церкви Кирило (Гундяєв), який благословляє російських окупантів на вбивство українців, відправив йому привітання. Привітання опубліковано на сайті РПЦ.

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У привітальному листі Гундяєв відзначив багаторічну церковну службу митрополита Іонафана.

«Незмінно згадую Вас у молитвах, цілую Ваші кайдани і прошу Милостивого Господа дарувати Вам зміцнення душевних і тілесних сил у подвигу сповідництва, бадьорість духу і Свою невичерпну допомогу у перенесенні важких випробувань, які, переконаний, лише послужать, зрештою, до вічної і утвердженню вічної правди Божої, що руйнує безбожників на їхніх місцях», – йдеться в привітанні.

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Крім того, патріарх Кирило вшанував митрополита Іонафана високою церковною нагородою.

«Враховуючи Ваші багаторічні та плідні архіпастирські праці та у зв’язку з відзначеним ювілеєм, вважаю справедливим удостоїти Вас ордена преподобного Сергія Радонезького (I ступеня)», – зазначено у привітанні.

Зокрема, привітання було виключно російською мовою, хоча адресат – український ієрарх.

Як повідомлялося, Служба безпеки викрила керуючого однієї з єпархій УПЦ МП на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ і розпалював міжконфесійну ворожнечу серед вірян. Слідство встановило, що навіть після початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ РФ в Україну священнослужитель підтримував політику Кремля та схвалював дії РФ.

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Митрополит на власному інтернет-ресурсі розміщував публікації, які містять заклики до розпалювання міжконфесійної ворожнечі. Таким чином, він отримав повідомлення про підозру за ч. 2 ст. 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками).

18 листопада СБУ повідомила про нові підозри митрополиту на Вінниччині, який виправдовував агресію РФ.

Нагадаємо, у список представників Московської церкви, громадянство яких призупинено указом президента України, увійшли представники Донецької, Кримської та Роменської єпархій, а також Одеської та Буковинської.

До слова, 7 квітня 2023 року вийшло журналістське розслідування про наявність російських паспортів у священнослужителів Української православної церкви колишнього Московського патріархату. Зокрема такий документ має настоятель УПЦ МП Онуфрій, митрополит Тульчинський Іонафан, а також єпископ Ладижинський Сергій.